Kanada besiegt bei Copa Venezuela im Elferschießen

Von: APA/sda

Bei der Copa America hat sich Kanada als zweites Team nach Titelverteidiger Argentinien für das Halbfinale qualifiziert. Die Kanadier besiegten in Arlington (Texas) Venezuela mit 4:3 nach Elferschießen. Nach 120 Minuten stand es 1:1, Copa-Neuling Kanada war in der 13. Minute durch ein Tor von Jacob Shaffelburg in Führung gegangen. Salomon Rondon hielt Venezuelas Hoffnungen auf den zweiten Viertelfinaleinzug nach 2011 mit dem Ausgleich in der 65. Minute zunächst am Leben.

Im Elferschießen folgte für die Südamerikaner mit gleich drei Fehlschüssen die Ernüchterung. Ismael Kone von Olympique Marseille sorgte als sechster Schütze Kanadas für die Entscheidung. Für Kanada geht es nun im Halbfinale in der Nacht auf Mittwoch gegen Argentinien um Lionel Messi um die Revanche, wurde das Eröffnungsspiel doch 0:2 verloren.

Die anderen beiden Halbfinalisten werden in der Nacht auf Sonntag in den Partien Kolumbien gegen Panama und Uruguay gegen Brasilien ermittelt.