Linz beendet Bozner Siegesserie

Bozen/Linz – Die Steinbach Black Wings Linz waren für die letzte Niederlage des HCB Südtirol Alperia vor der langen positiven Serie verantwortlich und waren es auch, die diese im heutigen Match mit einem 2:0 Sieg beendeten. Nach zwei ausgeglichenen Abschnitten legten die Hausherren im Schlussdrittel zu und scheiterten mehrmals an einem starken Svedberg. Als alles bereits auf eine Verlängerung wartete, versetzte Mackenzie drei Minuten vor dem Schlusspfiff den Weißroten den Gnadenstoß.

Das Match. Keine Veränderung gab es beim Lineup der Foxes zu den letzten Begegnungen, für die Torhüterposition entschied sich Coach Glen Hanlon für Svedberg.

Ausgeglichenes Stardrittel in der Linz AG Eisarena , was sich auch im Schussverhältnis von 8:9 wiederspiegelte. Thomas aus nächster Nähe und Miglioranzi mit einem Blueliner beschäftigten sofort Tirronen im Linzer Kasten, die erste gefährliche Aktion der Hausherren kam durch Collins mit einem satten Schuss aus der mittleren Distanz, Svedberg war zur Stelle. Gegen Mitte des Drittels versuchte es zuerst Gazley über die rechte Seite und für Linz St. Amant aus dem hohen Slot, beide Male behielten die Goalies die Überhand, auch Sikura konnte allein vor Tirronen diesen nicht bezwingen. Das erste Powerplay für Linz wurde durch ein starkes Penalty Killing der Talferstädter neutralisiert, die beste Möglichkeit hatte jedoch Brunner, der direkt von der Strafbank kommend allein vor dem Linzer Tor am Goalie der Hausherren scheiterte.

Auch im zweiten Drittel warteten die fast 3000 Zuschauer vergeblich auf einen Treffer. Die Foxes waren meistens spielbestimmend und hatten auch die besseren Möglichkeiten auf eine Führung. Nach einem gefährlichen Schuss aus dem Hinterhalt von Romig gleich zu Beginn, scheiterten Thomas, Miceli und Mantenuto an Tirronen, auf der Gegenseite fand Lebler bei einem 3:2 Konter in Svedberg seinen Meister. Gegen Ende des Drittels hatten die Weißroten zweimal in Folge ein Powerplay zur Verfügung, viel Brauchbares schaute dabei nicht heraus, während Stuart in der Schlussminute am Bozner Goalie hängen blieb.

Im Schlussdrittel hatten die Hausherren eindeutig die Nase vorne, die Gäste waren hingegen zu passiv. Gleich zu Beginn rettete Svedberg mit einem Spagat eine brenzlige Situation, nach sechs Minuten war Lebler mit einem Lochpass auf und davon, legte sich die Scheibe zu weit vor, St.Amant vergab aus guter Position, derselbe Spieler setzte di Scheibe bei einem 3:2 Konter neben den Bozner Kasten. Die Talferstädter gaben erst nach dreizehn Minuten durch einen Blueliner von Vandane ein erstes Lebenszeichen. Drei Minuten vor Spielende knackten die Stahlstädter doch das weißrote Bollwerk um Svedberg: Romig führte die Scheibe auf der linken Seite, legte quer für Mckenzie im hohen Slot auf, dieser nahm Maß und brachte die Hausherren nicht unverdient in Führung. Von Frank & Co. kam keine Reaktion, auch die Herausnahme des Torhüters brachte nicht den erwünschten Erfolg, im Gegenteil, Romig schnappte sich die Scheibe im eigenen Drittel und traf ins verwaiste Bozner Tor.

Nun wartet ganz Südtirol mit Spannung auf das Derby von Freitag zwischen Bozen und Bruneck. Die Begegnung in der Intercable Arena wird um 19:45 Uhr angepfiffen.,

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 2:0 (0:0 – 0:0 – 2:0)

Die Tore: 56:45 Matthew Mackenzie (1:0) – 59:02 EN Emilio Romig (2:0)

Schiedsrichter: Smetana/Sternat – Gatol/Seewald

PIM: 4:4

Torschüsse: 24:24

Zuschauer: 2858