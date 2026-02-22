Aktuelle Seite: Home > Sport > Liverpool und Crystal Palace mit späten 1:0-Siegen
Liverpools Matchwinner Alexis Mac Allister

Liverpool und Crystal Palace mit späten 1:0-Siegen

Sonntag, 22. Februar 2026 | 17:17 Uhr
Liverpools Matchwinner Alexis Mac Allister
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Schriftgröße

Von: apa

Meister Liverpool und Oliver Glasners Team Crystal Palace haben am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League späte 1:0-Siege gefeiert. Die “Reds” setzten sich dank eines Tores von Alexis Mac Allister tief in der Nachspielzeit (97.) bei Nottingham Forest durch und sind weiter Sechster. Crystal Palace beendete nach Glasners jüngstem verbalen Rundumschlag die Negativserie von acht Liga-Heimspielen ohne Sieg und rang Schlusslicht Wolverhampton Wanderers nieder.

Matchwinner für Palace war Evann Guessand (90.). Die Londoner bejubelten den erst zweiten Sieg in den vergangenen 16 Pflichtspielen, haben aber zwei der jüngsten drei Ligaspiele gewonnen. In der Tabelle bedeutet das zehn Punkte vor der Abstiegszone Rang 13. Glasner verlässt das Team spätestens zu Saisonende. Seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, hat der Oberösterreicher bereits im Jänner öffentlich angekündigt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

