Luis Trenker spendet 1.500 Euro an die Südtiroler Sporthilfe

Bozen – Das erfolgreiche Modelabel und Förderer der Südtiroler Sporthilfe LUIS TRENKER hat mit einer Verkaufsaktion für die Nachwuchshoffnungen Südtirols Geld gesammelt und überreicht einen Spendenscheck von 1.500 Euro an den Präsidenten der Sporthilfe.

Das Südtiroler Mode und Lifestyle Label Luis Trenker unterstützt als Förderer bereits seit vier Jahren die Südtiroler Sporthilfe und hat dieser auch 2020 trotz der schwierigen Umstände ihre Unterstützung zugesichert. Zudem hat Luis Trenker gleich zwei Online-Gutscheinaktionen zugunsten der Sporthilfe gestartet, welche beide sehr erfolgreich verliefen – nicht zuletzt dank der prominenten Unterstützung vonseiten einiger Südtiroler Spitzensportler, darunter Hanna Schnarf, Armin Zöggeler, Isolde Kostner und Dominik Windisch.

Das Resultat ist eine stolze Spende in Höhe von 1.500 Euro, welche heute im Firmensitz von Luis Trenker in Bozen in Form eines Schecks an Giovanni Podini – Präsident der Südtiroler Sporthilfe – übergeben wurde. Ein wichtiger Beitrag für die lokale Sportszene, denn mit der Spende werden die Nachwuchstalente Südtirols nicht nur auf rein finanzieller Ebene unterstützt: So werden unter anderem Workshops zu verschiedenen Themen organisiert, um die jungen Sportler auch auf psychologischer Ebene zu begleiten.