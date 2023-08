Bozen – Marco Curto verlässt den FC Südtirol und wechselt zu Como 1907. Die beiden Vereine haben sich auf ein einjähriges Leihgeschäft mit bedingter Kaufplicht geeinigt.

Der beim AC Mailand ausgebildete Innenverteidiger wechselte im Sommer 2020 von Virtus Verona zum FC Südtirol. Bereits in seiner ersten Spielzeit mit den Weißroten konnte der heute 24-Jährige 35 Pflichtspieleinsätze verbuchen. In der Meistersaison 2021/22 leistete er mit 30 bestrittenen Ligaspielen und einem erzielten Treffer einen maßgeblichen Beitrag zum Aufstieg in die Serie B.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Curto 34 Zweitligamatches (zwei Treffer) und drei Playoff-Begegnungen. Insgesamt streifte er sich in den vergangenen drei Jahren 110 Mal das Trikot des FC Südtirol über.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Marco Curto für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer.