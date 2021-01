Marion Viertler im Doppel-Viertelfinale von Kairo

Viertler feierte heute in Ägypten ihr Saisondebüt auf der ITF-Tour

Kairo – Marion Viertler und Gloria Ceschi haben am Dienstag den Einzug ins Doppel-Viertelfinale vom 15.000 Dollar ITF-Turnier von Kairo geschafft. Im Einzel musste sich die Spielerin aus Schlanders hingegen in Runde eins geschlagen geben.

Viertler feierte heute in Ägypten ihr Saisondebüt auf der ITF-Tour. Am Vormittag stand die 19-jährige Vinschgerin, aktuelle Weltranglisten-849., im Einzel im Einsatz, wo sie es mit der Nummer eins der Setzliste und 337 der Welt, Chanel Simmonds, zu tun bekam. Gegen die Südafrikanerin war Viertler aber chancenlos und unterlag nach 62 Minuten mit 2:6, 3:6.

Am Nachmittag zog Viertler mit Gloria Ceschi hingegen ins Doppel-Viertelfinale ein. Zum Auftakt schalteten die „Azzurre“ das österreichische Duo Veronika Bokor/Sinja Kraus im Supertiebreak mit 5:7, 6:4, 12:10 aus. In der Runde der besten Acht bekommen es die beiden Italienerinnen am Donnerstag mit den als Nummer zwei gesetzten Vanda Lukacs (HUN)/Chantal Skamlova (SVK) zu tun.