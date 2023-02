Mittwochspiel in Benevento

Bozen – Zweite und letzte „englische Woche“ dieser Saison. Am Mittwochabend – im Rahmen des 27. Spieltags der Serie B – sind die Weißroten in der Region Kampanien bei Benevento zu Gast. Das Match im Stadio „Ciro Vigorito“ beginnt um 20.30 Uhr.

DIE AUSGANGSLAGE

Am vergangenen Samstag spielte der FC Südtirol – in einem ausverkauften Drusus-Stadion – 1:1 gegen Palermo. Für die Weißroten handelte es sich dabei um das siebte aufeinanderfolgende Match ohne Niederlage. In der Tabelle liegen Kapitän & Co. zurzeit auf Rang 5 (41 Punkte). Dass die Weißroten kein Heimweh spüren, haben sie in dieser Saison bereits mehrmals bewiesen. Der FCS hat aus den vergangenen zwölf Gastspielen starke 21 Zähler mitgenommen, heißt im Schnitt 1.75 Punke pro Spiel. In Benevento muss Bisoli weiterhin auf die verletzten Casiraghi, Mazzocchi und Davi verzichten. Hinter dem Einsatz von Odogwu, der gegen Palermo das Feld aufgrund physischer Probleme vorzeitig verlassen musste, steht noch ein Fragezeichen. Wieder im Kader steht dagegen Lunetta, der am vergangenen Samstag seine Sperre abgesessen hat.

DER GEGNER

In der Meisterschaft

Mit 27 Punkten liegt Benevento zurzeit auf Rang 17 des Klassements. Gecoacht werden die „Sanniti“ von Roberto Stellone, der Anfang Februar den Posten des entlassenen Fabio Cannavaro eingenommen hat. Der Kapitän des Weltmeisterteams aus dem Jahr 2006 wurde seinerseits im September als Ersatz von Fabio Caserta engagiert. Unter der Leitung von Stellone gab es zuerst eine knappe 1:0-Niederlage bei Cagliari, auf welche ein 3er gegen Brescia und ein Unentschieden gegen Ascoli folgten. Gegen den FC Südtirol muss Benevento ohne die gesperrten Improta und Levebre auskommen.

Der Trainer

Der 54jährige Römer hat im Laufe seiner Trainerkarriere bereits viele namhafte Clubs trainiert, darunter auch Bari, Palermo, Ascoli und Reggina. Seine größten Erfolge feierte er jedoch auf der Trainerbank von Frosinone, als er den Club in nur zwei Jahren von der Serie C in die höchste Liga Italiens führte. Als Spieler war Stellone u.a. für Parma, Napoli, Genoa und Torino im Einsatz.

ALTE BEKANNTE

Bei Benevento stehen mit Hamza El Kaouakibi und Nermin Karic zwei ehemalige FCS-Profis unter Vertrag. Beide trugen in der Saison 2020/21 das weißrote Dress, wobei der Schwede auch die darauffolgende Saison noch mit dem FCS begann. El Kaouakibi und Karic bestritten entsprechend 32 und 41 Pflichtspiele für den FC Südtirol. Bei den Weißroten ist es hingegen Mirko Carretta, der am Mittwochabend auf einen seiner ehemaligen Vereine trifft. Der Außenstürmer bestritt in der Serie C1 2011/12 13 Matches für die Gelb-Roten.

DIE BILANZ

Im Hinspiel im Drusus-Stadion kam es zum allerersten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Clubs. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden: Pastina brachte die Gäste kurz vor der dem Pausenpfiff in Führung, Zaro stellte in der 84. Minute den Gleichstand wieder her.

DIE SCHIEDSRICHTERIN

Das Match zwischen Benevento und dem FC Südtirol wird von Frau Maria Sole Ferrieri Caputi geleitet. Der Unparteiischen aus der Sektion Livorno stehen die Assistenten Gamal Mokhtar (Lecco) und Domenico Palermo (Bari) sowie der 4. Offizielle Mario Leone (Avezzano) zur Seite. Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Luca Banti (VAR on site; Livorno) und Daniele Paterna (AVAR on site; Teramo).

SPIELÜBERTRAGUNG

Die Partie wird live auf Sky Sport, DAZN und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 27. SPIELTAG

Dienstag, den 28. Februar

20.30 Uhr: Cosenza-Reggina

20.30 Uhr: Palermo-Ternana

20.30 Uhr: Parma-Pisa

Mittwoch, den 1. März

20.30 Uhr: Bari-Venedig

20.30 Uhr: Benevento-FC Südtirol

20.30 Uhr: Cagliari-Genoa

20.30 Uhr: Cittadella-Brescia

20.30 Uhr: Modena-Ascoli

20.30 Uhr: Perugia-Como

20.30 Uhr: SPAL-Frosinone