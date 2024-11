Motorrad-Landesmeister 2024 in Bozen prämiert

Von: ka

Bozen – Am Freitagabend fand in Bozen der feierliche Abschluss der Motorrad-Saison 2024 statt – gekrönt von der Preisverleihung der Landesmeister.

Im Sitzungssaal des Hauses des Sports am Verdiplatz begrüßten der Südtiroler FMI-Präsident Marco Bolzonello, Vize Veronika Mur und Generalsekretär Ciro Carratù sowie Moderator Dino Santi u.a. CONI-Landespräsident Alex Tabarelli sowie Landesrat Christian Bianchi. Bolzonello erinnerte, dass sein Landeskomitee inzwischen 885 Mitglieder zählt, mit 11 gemeldeten Vereinen. „Wir haben erneut ein sehr positives Jahr hinter uns. Auch unsere Rennen sind gut angekommen. Die Piloten ließen sowohl auf regionaler als auch nationaler Ebene aufhorchen, das ist ein Riesenerfolg. Danke für eure Leistungen, ihr macht den Motorsport aus“, freut sich Bolzonello.

Der Höhepunkt der Feier war die Prämierung der Motorrad-Landesmeister 2024. Im Enduro dominierten einmal mehr die Piloten des Traditionsvereins Scuderia Dolomiti. Drei der vier Landesmeistertitel gingen an den Klub aus Bozen. Luca Bonatti (Senior), Leonardo Oberhuber (Major Expert) sowie Stefan Schröck (Superveteran) feierten allesamt Kategoriensiege. Ein Titel ging auch an das TT Südtirol: Luca Calamari setzte sich wie im Vorjahr in der Ultraveteran-Klasse durch.

Im Trial ließen ausschließlich die Piloten des Trial Team Südtirol und vom Motoclub Neumarkt aufhorchen. Beide Vereine organisierten heuer außerdem sehr erfolgreiche Veranstaltungen. Das TT Südtirol von Richard Pichler war in dieser Saison eine Klasse für sich und sicherte sich sieben der acht Landesmeistertitel: Der Präsident selbst kürte sich in der Kategorie TR3 zum Sieger. In den Reihen des TTS zeigten auch junge Athleten wie Alex Tavana (Doppel-Landesmeister Minitrial Entry + Mono) oder Laia Pichler (Minitrial C) starke Leistungen. Auch Simon Taferner (TR3 Open) sowie Fabian und Hermann Thaler (TR4 bzw. TR4 Open) dominierten ihre Kategorien. TR5-Pilot Luca Pozza vom Motoclub Neumarkt brachte hingegen einen Titel ins Unterland.

Sieben Titel gab es für den Branzoller Verein Ferlu Racing im Motocross. Yuri Chieregato siegte bei den 65cc Cadetti, während Federico Borghetti, Georg Falser, Simone Carrara, Mario Franzoi und Marco Belleri bei den 125 Senior, MX1 Elite Fast, MX1 Expert sowie MX2 Elite Fast, Veteran und Superveteran ganz oben standen. Mit vier gewonnenen Titeln schnitt auch der Motoclub Alp Riders Meran stark ab. 85cc-Junior-Talent Gabriel Hueber, Hannes Pfattner (Challenge MX2), Maximilian Pichler (MX1 Rider) und Damen-Ass Claudia Schwarz waren allesamt eine Klasse für sich. Alfons Mischi (Challenge MX1) sowie Michael Rabensteiner (MX2 Expert) und Manuel Santi bei den MX2 Rider gewannen drei Titel für das TT Südtirol. Seriensieger Norbert Lantschner vom MC Evergreen sicherte sich den Master-Landesmeistertitel. Einen Sieg feierte auch der Brixner 85cc-Senior-Pilot Lukas Messner.

In der Supermoto-Kategorie wusste der Völser Felix Wegscheider vom Motoclub Neumarkt zu überzeugen. Wegscheider, eines der Aushängeschilder unseres Landes, siegte in der Klasse S1 Fast. Auch seine Teamkollegen Thomas Egger (S2) und Samuel Oberkofler (S3) kürten sich zu den Landesmeistern. Bruno Marcolin vom MC Lorenzo Ghiselli gewann die „Vintage Guzzi Epoche“-Trophäe.

Im Mototurismo siegte MC-Lorenzo-Ghiselli-Präsident Giorgio Faggionato vor seinen Kollegen Gaetano Antinoro und Andrea Lubian. Besonders stolz zeigte sich der Landesverband über die starken Auftritte seiner Auswahlen in den Disziplinen Trial, Mototurismo sowie Motocross & Juniorcross, die das Niveau des Südtiroler Motorsports eindrucksvoll unterstrichen.

Ein Abend voller Emotionen, Ehrungen und Rückblicke auf eine herausragende Saison, die Lust auf die kommende Motorsport-Saison macht!

Die Landesmeister 2024:

ENDUROSenior

1. Luca Bonatti (Scuderia Dolomiti)

2. Nathan Calamari (Trial Team Südtirol)

3. Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti)

Major Expert

1. Leonardo Oberhuber (Scuderia Dolomiti)

2. David Angelini (Scuderia Dolomiti)

Superveteran

1. Stefan Schröck (Scuderia Dolomiti)

2. Giuliano Dal Cortivo (Scuderia Dolomiti)

3. Eugenio Fantoni (Scuderia Dolomiti)

Ultraveteran

1. Luca Calamari (Trial Team Südtirol)

2. Franco Campigotto (Scuderia Dolomiti)

3. Ferruccio Dal Pos (Scuderia Dolomiti)

TRIAL

Minitrial Entry

1. Alex Tavana (Trial Team Südtirol)

Minitrial Mono

1. Alex Tavana (Trial Team Südtirol)

2. Peter Stuppner (Trial Team Südtirol)

Minitrial C

1. Laia Pichler (Trial Team Südtirol)

2. Nathan Pichler (Trial Team Südtirol)

TR3

1. Richard Pichler (Trial Team Südtirol)

2. Giuseppe Zeni (Trial Team Südtirol)

TR3 Open

1. Simon Taferner (Trial Team Südtirol)

2. Jonas Giordani (Trial Team Südtirol)

3. Marc Laimer (Trial Team Südtirol)

TR4

1. Fabian Thaler (Trial Team Südtirol)

2. Benjamin Spögler (Trial Team Südtirol)

3. Fabio Moscon (Motoclub Egna-Neumarkt)

TR4 Open

1. Hermann Thaler (Trial Team Südtirol)

2. Erich Schweigkofler (Trial Team Südtirol)

3. Jörg Herbst (Trial Team Südtirol)

TR5

1. Luca Pozza (Motoclub Egna-Neumarkt)

2. Johann Laimer (Trial Team Südtirol)

3. Franz Zöschg (Trial Team Südtirol)

MOTOCROSS

65cc Cadetti

1. Yuri Chieregato (Ferlu Racing)

2. Felix Tschager (Alp Riders Meran)

3. Martin Cristofori (Ferlu Racing)

85cc Junior

1. Gabriel Hueber (Alp Riders Meran)

2. Matteo Benamati (Ferlu Racing)

3. Jakob Gampenrieder (Alp Riders Meran)

85cc Senior

1. Lukas Messner (MAC Brixen)

2. Maximilian Rabensteiner (Trial Team Südtirol)

3. David Schieder (Trial Team Südtirol)

125 Senior

1. Federico Borghetti (Ferlu Racing)

2. Elias Grünbacher (Trial Team Südtirol)

Challenge MX1

1. Alfons Mischi (Trial Team Südtirol)

2. Matteo Pasqualini (Ferlu Racing)

Challenge MX2

1. Hannes Pfattner (Alp Riders Meran)

2. Samuel Gottardi (MC Evergreen)

3. Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti)

Damen

1. Claudia Schwarz (Alp Riders Meran)

MX1 Elite Fast

1. Georg Falser (Ferlu Racing)

MX1 Expert

1. Simone Carrara (Ferlu Racing)

MX1 Rider

1. Maximilian Pichler (Alp Riders Meran)

MX2 Elite Fast

1. Simone Carrara (Ferlu Racing)

2. Georg Falser (Ferlu Racing)

MX2 Expert

1. Michael Rabensteiner (Trial Team Südtirol)

2. Dominik Varotto (Ferlu Racing)

3. Moritz Flarer (Alp Riders Meran)

MX2 Rider

1. Manuel Santi (Trial Team Südtirol)

2. Mathias Pfattner (Alp Riders Meran)

Master

1. Norbert Lantschner (MC Evergreen)

2. Maurizio Lubian (Ferlu Racing)

3. Hubert Falser (Ferlu Racing)

Veteran

1. Mario Franzoi (Ferlu Racing)

2. Matteo Pasqualini (Ferlu Racing)

3. Matteo Rossi (Ferlu Racing)

Superveteran

1. Marco Belleri (Ferlu Racing)

2. Davide Varotto (Ferlu Racing)

MOTOTURISMO

Fahrer

1. Giorgio Faggionato (MC Lorenzo Ghiselli)

2. Gaetano Antinoro (MC Lorenzo Ghiselli)

3. Andrea Lubian (MC Lorenzo Ghiselli)

Beifahrer

1. Isabella Di Valerio (MC Lorenzo Ghiselli)

2. Michela Bertolini (MC Lorenzo Ghiselli)

3. Herma Schwarzer (MC Sporting Laives)