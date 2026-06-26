Aktuelle Seite: Home > Sport > Niederlande fixiert mit 3:1-Sieg gegen Tunesien Gruppensieg
Jubel bei den Niederlanden nach dem Gruppensieg

Niederlande fixiert mit 3:1-Sieg gegen Tunesien Gruppensieg

Freitag, 26. Juni 2026 | 04:10 Uhr
Jubel bei den Niederlanden nach dem Gruppensieg
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRANCOIS NEL
Schriftgröße

Von: apa

Die Niederlande haben sich bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko den Gruppensieg gesichert. Oranje besiegte Tunesien in der Nacht auf Freitag in Kansas City auch dank eines Blitzstarts 3:1 (2:0) und gewann Pool F vor Japan und Schweden. Im Sechzehntelfinale treffen die Niederländer am Dienstag (3.00 Uhr) auf Marokko, Tunesien tritt mit null Punkten die Heimreise an.

“Wir haben sehr schnell 2:0 geführt, das hat uns sicher in die Karten gespielt. Auch danach haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Ich denke, dass wir bei der WM bisher sehr gute Arbeit leisten und drei sehr gute Spiele gemacht haben”, sagte Niederlande-Trainer Ronald Koeman. Ein Sonderlob gab es für die Oranje-Fans: “Es fühlt sich jedes Mal an, als würden wir zu Hause spielen. Alles ist orange.”

Nach nur sieben Minuten lagen die Niederländer bei regnerischen Bedingungen bereits mit zwei Toren in Front. Eine scharfe Hereingabe von Denzel Dumfries beförderte Tunesiens WM-Rekordspieler Ellyes Skhiri unglücklich ins eigene Tor (3.). Augenblicke später legte Brian Brobbey nach Kopfballvorlage von Virgil van Dijk mit seinem dritten Turniertreffer aus kurzer Distanz nach (7.).

Kurzzeitige Spannung

Nach dem furiosen Beginn verlor die Partie an Tempo. Tunesien wirkte bemüht, konnte sich offensiv aber kaum zwingend in Szene setzen. Die Niederländer schienen das Spiel lange Zeit problemlos zu kontrollieren, ehe eine Standardsituation nach Seitenwechsel der Partie kurzzeitig Spannung einhauchte.

Der in die Startelf rotierte Hazem Mastouri köpfte nach einer Ecke gekonnt ein (54.). Die Freude währte jedoch nur kurz, denn auch auf der Gegenseite führte ein Eckball zum Erfolg. Innenverteidiger Jan Paul van Hecke stieg am höchsten und durfte sein erstes Länderspieltor bejubeln (62.). Oranje fand in Person von Tijjani Reijnders noch zwei aussichtsreiche Gelegenheiten (66., 69.) vor, brachte den Sieg anschließend sicher ins Ziel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Kommentare
64
Bürgergeld-Betrug aufgedeckt
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Kommentare
55
Heimatpflegeverband kritisiert Urteil zu Agri-Photovoltaik scharf
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
43
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
39
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 