Nüßle nun erster Snooker-Profi Österreichs

Von: apa

Österreichs Snooker-Champion Florian Nüßle hat sich seinen ganz großen Traum erfüllt. Mit dem Sieg im Tour Global Play-off in Antalya löste der 23-jährige Steirer als erster Österreicher überhaupt die Startberechtigung für die kommenden zwei Jahre auf der World Snooker Tour. “Ich habe nie aufgegeben, und das ist auch der Ratschlag an alle anderen Amateurspieler, die Profis werden wollen: niemals aufzugeben, weil es die Mühe wert ist”, erklärte Nüßle in einer Aussendung.

“Ich habe gefühlt, dass dieser Tag einmal kommen wird, aber solange er nicht da ist, kannst du nicht sicher sein, und das war eben der harte Weg für mich über die letzten Jahre”, ergänzte Nüßle. Verbandspräsident Christian Fock sprach von einem Moment “fast wie eine Erlösung”, Sportdirektor Patrick Stegmeier von einem “wahren Tag der Freude für Snooker und Billard in Österreich”.