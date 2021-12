Obereggen ist bereit

Obereggen – Nach dem Weltcup-Slalomauftakt in Val d’Isere am Sonntag läuft der Countdown für den Europacup-Slalomauftakt: Er findet am Mittwoch, 15. Dezember in Obereggen statt. Die provisorische Meldeliste wird angeführt vom Franzosen Clement Noel, Sieger von Val d’Isere, und dem Briten Dave Ryding, guter Fünfter beim Weltcupauftakt. Die beiden Durchgänge starten um 10.00 und um 13.00 Uhr.

Die anspruchsvolle Maierlpiste wird in diesen Tagen rennfertig gemacht. „Heute Früh haben wir damit begonnen, die Piste mit dem Spritzbalken zu bearbeiten, einen Tag früher als gewohnt, weil der Schnee wegen der Kälte der vergangenen Tage sehr trocken ist“, informiert Renndirektor und OK-Chef Eduard „Edi“ Pichler. Dann hat die Piste 48 Stunden Zeit, um richtig kompakt zu werden und somit auch Athleten mit höheren Startnummern perfekte Rennbedingungen zu bieten. „Aus heutiger Sicht müssten das Wetter und die Temperaturen am Mittwoch passen“, freut sich Pichler auf ein hochkarätiges Rennen.

Einen absoluten Hochkaräter führen die Franzosen auf ihrer vorläufigen Meldeliste, nämlich Clement Noel. Der 24-Jährige hat am Sonntag in Val d’Isere seinen neunten Weltcup-Slalomsieg gefeiert und beendete die vergangenen drei Saisonen jeweils auf Rang zwei der Weltcup-Slalomwertung. In Obereggen fuhr er 2017 als Dritter aufs Stockerl. Heiße Anwärter auf den Obereggen-Sieg haben die Briten im Aufgebot: Der Fünfplatzierte von Val d’Isere, der Brite Dave Ryding, ist genauso gemeldet wie der amtierende Slalom-Europacupsieger Billy Major. Die Kroaten streben in Obereggen das Triple an und haben unter anderem die Obereggen-Sieger von 2018 und 2019, Matej Vidovic und Istok Rodes, sowie den Obereggen-Dritten von 2019 Elias Kolega im Aufgebot. Das Team der Azzurri führen vorläufig die beiden 26-jährigen Tommaso Sala und Federico Liberatore an. Die nationalen Verbände könnten in den nächsten Stunden die Meldungen noch verändern. Die endgültige Startliste für den Europacupslalom wird am Dienstagabend nach der Mannschaftsführersitzung feststehen, die um 19 Uhr stattfindet.

Zur Erinnerung: Obereggen ist mit einer 38-jährigen Geschichte der älteste Europacup überhaupt. Leute wie Marcel Hirscher, Andre Myhrer, Giuliano Razzoli, Clement Noel, Alberto Tomba, Stephan Eberharter, Kristian Ghedina und Manfred Pranger standen dort auf dem Podium.

Beim Europacup in Obereggen werden strenge Corona-Regeln berücksichtigt. Alle freiwilligen Helfer haben den Green Pass, die Athleten dürfen nur mit einem negativen PCR-Test an den Start gehen. Im Star- und Zielbereich gilt eine strenge Maskenpflicht.