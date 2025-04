ÖEHV-Team verliert auch zweiten WM-Test gegen Deutschland

Von: apa

Österreichs Eishockeyteam hat zwei Tage nach dem 2:3 in Zell am See auch den zweiten Vergleich mit Deutschland verloren. Die ÖEHV-Truppe unterlag am Samstag in Rosenheim klar 0:5 (0:0,0:2,0:3). Für beide Teams war es das vorletzte Testspiel vor der WM in Schweden und Dänemark. Die ÖEHV-Equipe empfängt vor dem ersten Gruppenspiel gegen Finnland (9.5. in Stockholm) am 4. Mai in der Wiener Steffl Arena noch Rekord-Weltmeister Kanada.

Während Österreich in Zell am See ein 0:2 noch egalisieren konnte, war für die einmal im Rückstand befindlichen Gäste diesmal nichts zu holen. Das erste Drittel verlief noch eher ausgeglichen, wobei die Deutschen neuerlich mit präzisen Pässen und guten Kombinationen überzeugten. Für die Führung reichte es vorerst noch nicht, die Österreicher waren zunächst sogar dem ersten Treffer näher: Erst nach Videoreview wurde ein vermeintlicher Treffer der Truppe von Roger Bader in der 17. Minute nicht gegeben, da der von DEB-Torhüter Philipp Grubauer nicht gut parierte Puck hinter ihm nicht mit vollem Umfang die Torlinie überquert hat.

Deutsche trafen in Unterzahl

Im Mittelabschnitt setzten sich die immer stärkeren Deutschen öfter im Drittel der Gäste fest. Ausgerechnet bei einem Powerplay der Österreicher kam die verdiente Führung der Hausherren. Maximilian Kastner schoss nach einem Konter in der 26. Minute ins kurze Eck. Sechs Minuten später erhöhte Nico Krämmer erneut aus einem Konter auf 2:0. Pech hatte dann Brian Lebler, der in der 38. Minute mit einem Schuss an die Latte scheiterte. Der Anschlusstreffer hätte der Partie gutgetan.

So bedeutete ein Doppelschlag Deutschlands bald nach dem Ende der zweiten Pause durch Philipp Krauss (43.) und Wojciech Stachowiak (44.) die endgültige Entscheidung. Mit dem ersten Power-Play-Treffer des Spiels durch Josh Samanski (53.) erschallte bereits zum fünften Mal der Tom-Schilling-Hit “Völlig losgelöst” unter dem Jubel der rund 5.000 Fans. Da kurz darauf Thimo Nickl nur die Stange für Österreich traf, war das Shut-out für Grubauer besiegelt.

Länderspiel Deutschland – Österreich 5:0 (0:0,2:0,3:0). Rosenheim. Tore: Kastner (26./SH), Krämmer (32.), Krauss (43.), Stachowiak (44.), Samanski (53./PP)