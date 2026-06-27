ÖFB-Team gegen Algerien auf Aufstieg programmiert

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam steht im letzten WM-Gruppenspiel vor einer kniffligen Aufgabe. Die Österreicher benötigen am Sonntag (4.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Kansas City gegen Algerien einen Punkt, um als Zweiter fix im Sechzehntelfinale zu stehen. Zu Spielbeginn werden sie zudem wissen, ob und welche Niederlage reichen würde, um auch als einer der acht besten Gruppendritten aufzusteigen. Damit würde die ÖFB-Auswahl in der ersten K.o.-Runde Spanien aus dem Weg gehen.

Die Österreicher können erstmals seit 1982 bei einer WM eine Gruppenphase überstehen. Als Zweiter würde die ÖFB-Auswahl am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Topfavorit Spanien weiterspielen. Als Dritter gibt es verschiedene Varianten. Der wahrscheinlichste Gegner wäre die Schweiz in der Nacht auf Freitag (5.00 Uhr MESZ) in Vancouver.