ÖFB-Team in Kasachstan mit A. Schlager, Gregoritsch, Wimmer

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet das Nations-League-Spiel in Almaty gegen Kasachstan am Donnerstag (16.00 Uhr/live ORF 1) mit Alexander Schlager im Tor. Der Salzburg-Schlussmann erhielt den Vorzug gegenüber Patrick Pentz. An vorderster Front agiert Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic sitzt auf der Bank. Die Flügelpositionen übernehmen Romano Schmid und Patrick Wimmer. Marcel Sabitzer scheint wegen Magenproblemen nicht im Kader auf.

Aufstellung Österreich: A. Schlager – Posch, Danso, Lienhart, Prass – Seiwald, Laimer – Schmid, Baumgartner, Wimmer – Gregoritsch