Österreich im Quali für Davis-Cup-Finals gegen Finnland

Von: apa

Österreich trifft in der ersten Qualifikationsrunde für die Davis-Cup-Finals im kommenden Februar in einem Heimspiel auf Finnland. Das ergab die Auslosung der ITF am Montag in London. Der Sieger der Begegnung steigt in der zweiten Runde auf, die im September 2025 in einem neuen Modus mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen wird. Fix in den Final 8 steht Italien. Der Titelverteidiger wird auch Veranstalter der nächsten drei Finals sein, wie am Montag bekannt wurde.

Österreichs 2023 abgestiegene Tennis-Männer hatten sich die Chance auf das Finalturnier durch die klaren Siege gegen Irland (4:0) und die Türkei (3:0) erkämpft. Finnland war bei der Auslosung als Nummer 12 gesetzt, mit Otto Virtanen (94.) und Emil Ruusuvuori (95.) stehen aktuell zwei Spieler der Nordländer in den Top 100 des ATP-Rankings. Sebastian Ofner (88.) ist als einziger Österreicher dort zu finden, der Steirer wird aufgrund seiner Fersenoperationen aber nicht zur Verfügung stehen. Beim ÖTV war von einer “lösbaren Aufgabe” die Rede.

“Das ist sportlich gesehen ein lösbareres Los – allemal besser als Argentinien oder Australien auswärts, was auch möglich gewesen wäre”, sagte ÖTV-Davis-Cup-Kapitän und -Sportdirektor Jürgen Melzer. Ihm stehen bestenfalls Jurij Rodionov (aktuell ATP 176.) und Lukas Neumayer (226.) zur Verfügung. Melzer erinnerte daran, dass die Finnen mit Harri Heliövaara auch einen absoluten Weltklasse-Doppelspieler in ihren Reihen haben. “Trotzdem ist das eine Begegnung, auf die ich mich freue, da wir mit dem Publikum im Rücken nicht chancenlos sind. Von einer Favoritenrolle sind wir jedoch weit entfernt.”

Gegen Finnland siegte Österreich in bisher sechs Davis-Cup-Duellen immer, zuletzt im September 2019 auswärts mit 3:2. Spieltermin des Auftakts der neuen Saison in dem prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb ist entweder der 31. Jänner und 1. Februar oder der 1. und 2. Februar. Gelingt Österreichs Team der Aufstieg, würde in der zweiten Runde (12./13. bzw. 13./14. September) entweder das favorisierte Kanada oder Ungarn warten. Die Finals im Herbst 2025 werden in Bologna stattfinden.