Österreichs Judoka im Mixedbewerb mit 1:4 gegen Deutsche out

Von: apa

Österreichs Judoka sind bei den Olympischen Spielen in Paris im Mixed-Teambewerb zum Auftakt gegen Deutschland ausgeschieden. Im Duell mit dem als Nummer vier gesetzten Bronzemedaillengewinner der Tokio-Spiele 2021 setzte es Samstagvormittag in der Arena Champs-de-Mars eine 1:4-Niederlage. Für den Punkt sorgte Samuel Gaßner. Katharina Tanzer, Lubjana Piovesana, Wachid Borchashvili und Michaela Polleres verloren ihre Kämpfe. Aaron Fara kam nicht mehr zum Einsatz.

Bis auf Gaßner mussten alle Österreicher in einer anderen als ihrer angestammten Gewichtsklasse antreten, so etwa 48-kg-Kämpferin Tanzer. Sie unterlag Pauline Starke in der Kategorie bis 57 kg nach 23 Sek. per Ippon. Bei 63-kg-Athletin Piovesana dauerte es in der 70-kg-Kategorie gegen Miriam Butkereit nur 15 Sek. Dazwischen hatte Gaßner bis 73 kg mit einem Ippon-Sieg gegen Igor Wandtke für den Ausgleich gesorgt. Borachashvili kassierte im Golden Score gegen Eduard Trippel eine 90-kg-Niederlage und Polleres unterlag Renee Lucht in der Klasse über 70 kg ebenfalls per Ippon.

Polleres hatte im Einzel in der 70-kg-Klasse die Bronzemedaille geholt und damit für die bisher einzige Medaille des ÖOC-Teams bei diesen Spielen gesorgt.