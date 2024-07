Olympia-Duo Hörl/Horst in Wien in Zwischenrunde

Von: apa

Julian Hörl und Alexander Horst haben beim Elite-16-Turnier am Wiener Heumarkt den Sprung in die Zwischenrunde geschafft. Das rot-weiß-rote Olympia-Duo besiegte am Freitagnachmittag im finalen Gruppenspiel die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher mit 2:0 (19,16) und qualifizierte sich nach zwei Niederlagen am Vortrag als Dritter für die K.o.-Phase. Der Gegner für das Zwischenrundenspiel am Samstagvormittag war noch nicht bekannt.

Anschließend musste der Center Court aufgrund einer Unwetterwarnung geräumt werden. Das ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Viertelfinale von Dorina und Ronja Klinger gegen das deutsche Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann startet demnach frühestens um 19.00 Uhr. Am Freitagvormittag erreichten die Klingers in einem Dreisatz-Krimi gegen die Vize-Europameisterinnen Daniela Alvaraz/Tania Moreno aus Spanien erstmals die Runde der besten Acht bei einem Elite-Turnier, der höchsten Kategorie der Pro-Tour.

Hörl/Horst starteten exzellent in das alles entscheidende Gruppenspiel. Auch dank dreier Asse vom 41-jährigen Routinier Horst zogen die Österreicher auf fünf Punkte Vorsprung davon. Die Australier kämpften sich nochmals auf 19:19 heran, zwei weitere Punkte sicherten dem ÖVV-Duo die Satzführung. Auch im zweiten Satz erwischten Hörl/Horst einen Start nach Maß (8:3), verspielten die Führung aber leichtfertig. Im Finish legten die beiden wieder zu, Hörl beendete die Partie mit einem Block.

Nach dem Spiel bedankten sich die Sieger für die Unterstützung am prall gefüllten, stimmungsvollen Center Court. “Ihr seid die allergeilsten. Ich bin im zweiten Satz ein bisserl eingegangen, aber ihr habt mich bis zum Ende gepusht”, sagte Hörl, der vor allem im Side-out und Blockspiel stark agierte. Routinier Horst zeigte sich im Vergleich zu den ersten beiden Gruppenspiele ebenfalls stark verbessert und schloss sich dem Dank in Richtung Zuschauer an: “Ihr macht dieses Turnier zum besten der Welt. Vielen, vielen Dank.”