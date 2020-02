Pircher 3. bei Mehrkampf-Italienmeisterschaft

Padua – Die 18-jährige Burgstallerin Linda Maria Pircher hat am Wochenende bei der Mehrkampf-Hallenitalienmeisterschaft in Padua den ausgezeichneten dritten Platz im U20-Fünfkampf mit 3.462 Punkten geholt.

Die Athletin des SV Lana, die in Meran die Wirtschaftsfachoberschule besucht, befindet sich in dieser noch jungen Saison bereits in Topform. Pircher verbesserte ihre bisherige Hallen-Bestmarke im Fünfkampf von 3011 Punkten, aufgestellt vor einem Jahr genau in Padua, noch einmal um 451 Zähler. In der Junioren-Wertung reichte es hinter der neuen Italienmeisterin Marta Giovannini (3.791 Punkte) aus Livorno und Sara Chiaratti (3.527) aus Ligurien zu Bronze. In der allgemeinen Wertung belegte Pircher den ebenfalls starken sechsten Rang. Pircher stellte in vier Disziplinen (60 m, Hoch- und Weitsprung und 800 m) eine neue Bestmarke auf.

Eine gute Leistung zeigte auch der 20-jährige Bozner Nicolò Fusaro vom Athletic Club 96. Der talentierte Siebenkämpfer wurde mit 4.855 Punkten Sechster. Zwar verpasste Fusaro seine persönliche Bestmarke um 45 Zähler, stellte dafür aber im 60-m-Sprint, im Kugelstoßen sowie über 60 m Hürden drei neue persönliche Bestleistungen auf.

Maddalena Melle und David Pircher, beide vom SV Lana, waren in Padua ebenfalls am Start. Die Athleten aus Burgstall nahmen am Fünfkampf der Alterskategorie U18 teil. Melle belegte mit 3.002 Zählern Platz 7. Ihr bestes Ergebnis verbuchte sie über 60 m (10.12 Sekunden) sowie im 800-m-Lauf (2:22.41). David Pircher, der jüngere Bruder von Linda, kam mit 3.090 Punkten auf den 10. Rang.

Ergebnisse Hallen-Italienmeisterschaft Mehrkampf in Padua:

Siebenkampf Herren

1. Dario Dester (Cremona Sportiva) 5529 Punkte

2. Michele Brini (Atletica Imola) 5372

3. Lorenzo Modugno (Polisportiva Triveneto Trieste) 5187

6. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4855

(60m: 7.41; Weit: 6.53; Kugel: 10.60; Hoch: 1.76; 60 Hürden: 8.68; Stab: 4.70; 1000m: 3:00.75)

U20-Fünfkampf Damen

1. Marta Giovannini (Atletica Livorno) 3791 Punkte

2. Sara Chiaratti (SS Ligure) 3527

3. Linda Pircher (SV Lana) 3462

(60 Hürden: 9.71; Hoch: 1.57; Kugel: 11.44; Weit: 5.69; 800m: 2:41.01)

U18-Fünfkampf Herren

1. Andrea Caiani (Team A Lombardia) 3662 Punkte

2. Federico Bovo (Atletica Abano) 3597

3. Alberto Nonino (Atletica Malignani) 3595

10. David Pircher (SV Lana) 3090

(60 Hürden: 8.75; Weit: 5.95; Kugel: 13.49; Hoch: 1.72; 1000m: 3:23.14)

U18-Fünfkampf Damen

1. Martina Cuccù (Atletica Marche) 3703 Punkte

2. Greta Brugnolo (Atletica Riviera del Brenta) 3614

3. Arianna Galbiati (Team A Lombardia) 3349

7. Maddalena Melle (SV Lana) 3002

(60 Hürden: 10.12; Hoch: 1.41; Kugel: 8.65; Weit: 4.99; 800m: 2:22.41)