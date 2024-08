Preseason-Erfolge für Villach, Graz und Pustertal

Von: AP

In der Preseason konnten der EC iDM Wärmepumpen VSV, die Moser Medical Graz99ers und der HC Pustertal mit starken Leistungen überzeugen und Siege einfahren.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV setzte seine Erfolgsserie fort und gewann sein drittes Preseason-Spiel gegen die Augsburger Panther mit 4:2. Die Villacher spielten gegen das DEL-Team – zu dem auch der ehemalige VSV-Spieler Chris Collis gehört – eine intensive und schnelle Partie. Die Torschützen für den VSV waren Dominik Prodinger, Johannes Tschurnig, Kevin Hancock und Benjamin Lanzinger.

Auch die Moser Medical Graz99ers feierten einen Erfolg. Im einzigen ICE-internen Testspiel des Tages setzten sie sich mit 5:3 gegen Olimpija Ljubljana durch. Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehten die Steirer das Spiel dank eines Doppelpacks von Trevor Gooch gegen sein Ex-Team, zwei Toren von Marcus Vela und einem Treffer von Kevin Roy. Für Olimpija Ljubljana trafen Ziga Pance, Kale Kerbashian und Arvin Atwal.

Der HC Pustertal startete ebenfalls erfolgreich in die Preseason und bezwang den EV Landshut aus der DEL2 mit 4:1. Mikael Frycklund, der zwei Tore erzielte, sowie Ole Einar Andersen und Austin Osmanski waren die Torschützen für die Südtiroler.

Weniger erfolgreich verlief der Preseason-Auftakt für den HCB Südtirol Alperia. Im Südtirol Summer Classic by Sparkasse unterlagen die Bozner dem HK Spišská Nová Ves in einem temporeichen Spiel mit 3:5. Die Tore für Bozen erzielten Daniel Marchetti, Brett Bradley und Dennis Di Perna. Das zweite Halbfinale zwischen Asiago und Košice findet am Samstag um 20:00 Uhr statt. Der HCB Südtirol Alperia wird am Sonntag um 15:00 Uhr im Spiel um Platz drei antreten, während HK Spišská Nová Ves um 19:00 Uhr im Finale auf den Sieger des zweiten Halbfinals trifft.

Die Preseason der ICE Hockey League-Teams verspricht spannende Duelle und intensive Vorbereitungsspiele für die kommende Saison.