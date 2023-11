Primavera: Knappe 2:3-Niederlage in Parma

Bozen – Nach dem spielfreien vergangenen Wochenende nimmt die nationale Primavera 2-Meisterschaft ihren Betrieb wieder auf: Im Rahmen des neunten Spieltags der Hinrunde (Kreis A) muss sich die Mannschaft des FC Südtirol dem Parma Football Club mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Die Weißroten unter der Leitung von Mister Federico Valente zeigen dabei gegen einen hochkarätigen Gegner trotzdem eine starke Leistung. Die Ducali gehen in Spielminute 14 durch einen Linksschuss von der linken Seite von Haj in Führung, die Reaktion der Gäste lässt jedoch nicht lange auf sich warten.

In Minute 25 ahndet der Unparteiische ein Handspiel der Hausherren in der eigenen Box, es gibt Strafstoß für den FCS: Buzi übernimmt Verantwortung und trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Parma schüttelt sich jedoch auch nur kurz, drei Zeigerumdrehungen später gibt es nach einem Foulspiel der Weißroten im eigenen Strafraum ebenfalls Elfmeter, Haj schnürt den Doppelpack (28.). Nach dem Seitenwechsel erhöhen die Ducali durch Cardinali auf 1:3, dessen Schuss von Rottensteiner abgefälscht wird (64.). Buzi bringt den FCS in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer nochmals ran (87.), kommen jedoch nicht mehr zum Ausgleich – es bleibt bei der knappen 2:3-Niederlage.

PARMA FC – FC SÜDTIROL 3:2 (2:1)

PARMA: Borriello, Motti, Flex, Amoran, Lorenzani (85. Vranici), Mancini, Terrnava, Gemello (76. Mbaye), Mikolajewski (60. Kowalski), Haj (85. Nwajei)

Auf der Ersatzbank: Astaldi, Rossi, Bamgala, Komlosi, Castaldo, Coulibaly, Tannor, Marconi

Trainer: Cesare Beggi

FC SÜDTIROL: Tschöll, Hofer (46. Cangert), Testa, Bahaj, Rottensteiner, Moutassime, Costa (64. Tahiri), Uez, Buzi, Padovani, Loncini (76. Sula)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Bonifacio, Balde, Brick, Buonavia, Cacciatore, Margoni, Volcan, Zejnullahu

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Totaro (Lecce) | L. Bernasso (Mailand) & E. Bracaccini (Macerata)

TORE: 1:0 und 2:1 Haj (14., Elfmeter 28.), 1:1 und 3:2 Buzi (Elfmeter 25., 87.), 3:1 Cardinali (64.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Buzi (74.) | Eckenverhältnis: 12-4