Raiffeisen Beachcup 2026: Zweite Etappe in Tramin!

Von: ka

Tramin – Der Raiffeisen Beachcup 2026 geht in Tramin in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr sprechen die Zahlen für sich: Es haben sich 97 Mannschaften angemeldet, darunter ganze 77 Jugendmannschaften. Dank der hervorragenden Organisation des ASV Tramin Volley traten am Wochenende 56 Mannschaften am Samstag (Herren, Damen und U14) und 41 am Sonntag (U12 und U16) auf dem Feld an.

In der Kategorie Männer setzten sich Telser Clemens und Blasbichler Simon im Finale mit 2:0 (15:08, 15:09) gegen das Duo Detone Thomas und Vittori Lorenzo durch. Der dritte Platz ging an Bertazzini Michele und Comper Federico, die mit 21:11 gegen Gulán Ervin und Guerra Matteo Tobias gewannen.

Auch bei den Frauen gab es ein großartiges Spektakel: Steger Olivia und Riva Sarah setzten sich nach einem spannenden Match mit 2:0 (15:09, 15:12) gegen Cologna Emma und Schöpfer Maja durch. Auf die dritte Stufe des Podiums steigen Zublasing Alexandra und Pichler Helena, die mit 21:19 gegen Valentini Maja und Valentini Nadine gewannen.

Große Begeisterung herrschte auch bei den Jüngsten, die zwei intensiven Tage voller Spiele erlebten.

In der Kategorie U16 sicherten sich Gostner Laura und Ambach Laura bei den Mädchen sowie Calliari Damian und Nössing Paul bei den Jungen den ersten Platz. In der Kategorie U14 gewannen Calliari Melanie / Indriolo Nicole und Mutschlechner Joan / Kopfsguter Laurin.

Die Ergebnisse:

MEN

1° Telser Clemens – Blasbichler Simon

2° Detone Thomas – Vittori Lorenzo

3° Bertazzini Michele – Comper Federico

4° Gulán Ervin – Guerra Matteo Tobias

WOMEN

1° Steger Olivia – Riva Sarah

2° Cologna Emma – Schöpfer Maja

3° Zublasing Alexandra – Pichler Helena

4° Valentini Maja – Valentini Nadine

U16W:

1° Gostner Laura – Ambach Laura

2° Oberjakober Mia – Haller Katherina

3° Calliari Melanie – Nössing Paula

4° Egger Alejandra Natalia – Parth Greta

U16M:

1° Calliari Damian – Nössing Paul

2° Platter Jonas – Pircher Hannes

3° Gufler Florian – Seppi Jonathan

4° Ladstätter Tobias – Kofler Thomas Juraj

U14W

1° Calliari Melanie – Indriolo Nicole

2° Faustini Lisa – Griessmair Linda

3° Hofer Sophie – Mair Sarah

4° Örley Paula – Mantl Eva

U14M

1° Mutschlechner Joan – Kopfsguter Laurin

2° Zwerger Paul – Oberhofer Nils

3° Lochmann Moritz – Ladurner Schnitzer Matthäus

U12W:

1° Marcinzak Klara – Pichler Anna

2° Vignoli Gioia – Egger Annkatrin

3° Pocorobba Linda – Sicher Sophie

4° Dolci Gemma – Demattè Veronica

Die dritte Etappe des Turniers findet am 27. und 28. Juni in Olang statt, wo die Kategorien Mixed, MixedU17, U13 und U15 antreten werden. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 26. Juni, 18:00 Uhr auf der offiziellen Website www.beachcup.it möglich. Für Neuigkeiten, Ergebnisse und weitere exklusive Inhalte folgt ihr uns auf den sozialen Kanälen: Facebook (facebook.com/beachcup) und Instagram (@raiffeisen_beachcup).