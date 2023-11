Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol

St. Ulrich – Am heutigen Donnerstag, 30. November, standen die Viertelfinalspiele im Einzel und die Halbfinalspiele im Doppel an. Der Tag begann mit der Nachricht vom Rückzug des Paares Avdeeva/De Vroome aufgrund einer Muskelverletzung der Russin, welche sie sich am Vortag im Spiel gegen Abbagnato Anastasia zugezogen hatte. Diese Aufgabe brachte das Duo Weckerle/Marinkovic direkt ins Finale.

Das Viertelfinale startete mit dem Spiel zwischen der Sizilianerin Abbagnato Anastasia und der Polin Kubka Martyna. Letztere zeigte ihre taktische Intelligenz und nutzte den keineswegs perfekten Zustand der italienischen Spielerin aus, um mit 6-1 6-3 zu gewinnen.

Überwältigend war die Leistung der Liechtensteinerin Von Deichmann Kathinka, die die Deutsche Kuhl Carolina mit 6-0 6-0 vernichtete und allen zeigte, wer jetzt die Hauptfavoritin für den Gesamtsieg ist. Die anderen beiden Einzelspiele waren hingegen hart umkämpft. Die Lettin Bartone Kamilla siegte gegen die Italienerin aus Bologna Arianna Zucchini, und die Tschechin Struplova Julie setzte sich gegen die Engländerin Banks Amarni durch. Zwei glänzende Halbfinale kündigen sich für morgen ab 14.00 Uhr an.

Das Doppelfinale wird von dem gesetzten Team Kubka/Gimbrere bestritten, welche das gegnerische Duo Morvayova/Lovric in etwas mehr als einer Stunde bezwang und morgen nicht vor 17.30 Uhr gegen Weckerle/Marinkovic um den Titel antreten wird.