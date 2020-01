Reinswald rüstet sich für den Europacup der Frauen

Sarntal – In exakt einem Monat – von Mittwoch, 19. bis Freitag, 21. Februar – gastiert die zweithöchste Wettkampfserie der Alpinen Ski-Rennläuferinnen in Reinswald. Im Sarner Skigebiet werden zwei Super-Gs beziehungsweise eine Alpine Kombination ausgetragen. Bis dato haben sich 15 Nationen für den Europacup in Südtirol eingeschrieben.

Für die erfahrenen Veranstalter ist die 15. Ausgabe der traditionsreichen Sarner

Speedwoche eine Rückkehr zu den Wurzeln. Denn die allerersten Europacuprennen, die in Reinswald in den Saisonen 2004/05 und 2005/06 auf der Plankenhorn-Piste

ausgetragen wurden, waren den Speed-Spezialistinnen vorbehalten. Ab dem Winter 2006/07 gastierte dann der Europacup der Männer fast ununterbrochen im Sarntal – nur in der Saison 2014/15 legte das Organisationskomitee eine einjährige Pause ein.

Nun, zum 15. Geburtstag, also die Rückkehr der Ski-Damen. „Wir freuen uns auf die

vielen Nachwuchs-Rennläuferinnen und jene Athletinnen, die im Weltcup den

Durchbruch noch nicht ganz geschafft haben beziehungsweise sich von einer Verletzung zurückkämpfen. Wir werden uns wie immer bemühen, dass sie in Reinswald möglichst perfekte Bedingungen vorfinden“, verspricht OK-Präsident Richard Moser.

Neuer Generalsekretär als Schnittstelle für alle Bereiche

Die Vorbereitungen für das große Sarner Sportevent laufen schon seit Wochen auf

Hochtouren. „Wir haben ein eingespieltes Team, in dem jeder genau weiß, was er zu tun

hat. Sehr glücklich sind wir darüber, dass wir mit Luis Hofer einen neuen

Generalsekretär und somit eine Verstärkung für unsere gesamte Organisation haben. Er

koordiniert die einzelnen Aufgabenbereiche und ist erster Ansprechpartner für alle. Ein

großer Dank geht an den Tourismusverein Sarntal und die Reinswalder Lift GmbH, die

uns bereits im Vorfeld tatkräftig unterstützen“, so Richard Moser weiter.

Das Programm des Europacups Nummer 15 in Reinswald sieht am Mittwoch, 19.

Februar einen Super-G vor. Auch am Donnerstag, 20. Februar werden die

Speedfahrerinnen einen Super-G austragen. Der Freitag, 21. Februar steht hingegen ganz im Zeichen einer Alpinen Kombination. Die drei Entscheidungen finden auf der

Schöneben-Piste statt. Die Strecke ist 2301 Meter lang, der Höhenunterschied beträgt

540 Meter. Der normale Skibetrieb in Reinswald wird an den drei Wettkampftagen so

gut wie gar nicht gestört.