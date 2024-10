Rittner Buam SkyAlps verlieren gegen die Tabellenführer

Von: ka

Klobenstein – Das Duell gegen die Tabellenführer der Alps Hockey League, die Adler Stadtwerke Kitzbühel, haben die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend verloren. Gegen die derzeitigen Überflieger der Meisterschaft mussten sich die Blau-Roten nach drei schnellen Gegentoren im Schlussdrittel mit 2:6 geschlagen geben.

Die Tabellenführer aus Nordtirol zeigten im ersten Drittel gleich, warum sie an der Spitze stehen und spielten sich mehrere Male blitzschnell vor das Tor von Furlong. So erzielten sie auch die Führung: Christiansen spekulierte bei einem Puck-Abpraller von der Bande richtig und erwischte Furlong auf dem falschen Fuß, der Puck passte genau zwischen den Rittner Torwart und den kurzen Pfosten (3.46). Die Rittner Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Im ersten Powerplay spielte Szypula zu Cuglietta, der weiter zu Insam und der Bozner Verteidiger schmetterte die Scheibe zum 1:1 ins Tor (6.37). Danach verpassten sowohl Ritten als auch Kitzbühel mehrere Möglichkeiten, ehe Müller nach einem Christiansen-Schuss aus spitzem Winkel goldrichtig stand und den Abpraller von Furlongs Schoner eindrückte (11.33).

War das erste Drittel noch von Topchancen gefüllt, so hatten beide Mannschaften im zweiten Drittel einen schwereren Stand. Einige Aufreger gab es zwar, so mussten Furlong zwei Mal einen Schoner-Reflex auspacken, zuerst gegen Lippitsch (25.), dann gegen Podlipnik (38.), und auf der Gegenseite traf Cuglietta alleinstehend vor dem Tor den Pfosten (28.). Sonst waren gute Möglichkeiten aber Mangelware, auch im Powerplay fand keine der beiden Teams eine Antwort auf die dicht gestaffelten gegnerischen Abwehrreihen und wenn, dann fielen die Schüsse meist zu harmlos aus und waren leichte Beute für Furlong und Kitzbühel-Goalie Schmidt. So endete das Mitteldrittel torlos.

Dafür ging es im Schlussdrittel wieder mit den Toren weiter. Nach einer herausragenden Einzelaktion von Simon Kostner tauchte Kevin Fink allein vor Schmidt auf und versenkte den Puck zum 2:2 im Netz (44.34). Dieser Zwischenstand währte aber nur knapp fünf Minuten, als Schutz Ketonen perfekt freispielte und der die Scheibe ins kurze Kreuzeck feuerte (49.04). Unmittelbar nach dem Powerbreak erhöhten die Adler aus Kitzbühel noch weiter, zuerst durch Lanzinger (51.12) und dann auch noch durch Schutz (51.40). Die endgültige Entscheidung fiel dann, als Marzolini den Puck in der Defensivzone verlor und Wieltschnig das 6:2 für Kitzbühel erzielte (54.53). Dabei blieb es dann auch. Die Rittner Buam SkyAlps können schon am Sonntag für Wiedergutmachung sorgen, wenn SG Cortina Hafro auf den Ritten kommt. Die Auswärtspartie wurde aufgrund technischer Probleme im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo kurzfristig in die Ritten Arena verschoben.

Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)

Tore: 0:1 Christiansen (3.46), 1:1 Insam (6.37/PP1), 1:2 Müller (11.33), 2:2 Kevin Fink (44.34), 2:3 Ketonen (49.04), 2:4 Lanzinger (51.12), 2:5 Schutz (51.40), 2:6 Wieltschnig (54.53)