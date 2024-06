Sabitzer im CL-Finale in BVB-Startelf, Alaba auf Real-Bank

Sabitzer im CL-Finale in BVB-Startelf

Von: apa

ÖFB-Star David Alaba wird das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund auf der Ersatzbank mitverfolgen. Wie aus den offiziellen Aufstellungen vor Spielbeginn am Samstag (21.00 Uhr/live ServusTV und Sky) im Londoner Wembley-Stadion hervorgeht, wurde der wegen eines Kreuzbandrisses seit Dezember 2023 fehlende Wiener von Real-Trainer Carlo Ancelotti in den Spieltagskader aufgenommen. Beim BVB steht Marcel Sabitzer wie erwartet in der Startelf.

Damit wird Sabitzer der zweite Österreicher nach Alaba, der in einem Endspiel der Champions League (seit 1992/93) zum Einsatz kommt. Alaba wird unterdessen wie im ÖFB-Team in seiner Rolle als “non-playing Captain” unterstützend mitwirken, ein Einsatz ist quasi ausgeschlossen.