Aktuelle Seite: Home > Sport > Scheib Halbzeit-Elfte im Olympia-Riesentorlauf
Kein perfekter Lauf von Scheib beim Olympia-Debüt

Scheib Halbzeit-Elfte im Olympia-Riesentorlauf

Sonntag, 15. Februar 2026 | 11:19 Uhr
Kein perfekter Lauf von Scheib beim Olympia-Debüt
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Schriftgröße

Von: apa

Julia Scheib braucht bei den Olympischen Spielen einen überragenden zweiten Durchgang, will sie noch eine Medaille machen. Die vierfache Saisonsiegerin im Riesentorlauf-Weltcup patzte auf der Tofana in Cortina beim letzten Übergang, wo einige andere auch Probleme hatten, und liegt als Elfte 1,13 Sek. hinter der entfesselten Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone (ITA). Überraschend Zweite ist die Deutsche Lena Dürr (+0,34), Dritte die Italienerin Sofia Goggia (+0,46).

“Ich bin sehr gut reingekommen, dann ist mir ein kleiner Hakler passiert, der ein bisserl was gekostet hat. Dann war es ein bisserl schwierig, die Mischung zu finden. Man muss alles ein bisserl am Anschlag treffen, das ist mir nicht so gut gelungen”, sagte Scheib. Auch den Zielsprung habe sie nicht erwischt, wie sie es vorhatte, und erwähnte, dass ihr der Funkspruch da nicht geholfen habe.

Die wenig drehende Kurssetzung kam ihr auch nicht entgegen. “Es ist wenig drinnen, wo ich vielleicht ganz meine Klasse ausspielen kann. Das soll keine Ausrede sein, ich hätte es einfach besser machen müssen.” Freilich war die Hoffnung auf mehr Richtung im zweiten da. Federica überrasche sie nicht, meinte Olympia-Debütantin Scheib, der Schnee und das Ganze würden dieser liegen. Nicht weit hinter Scheib folgte Nina Astner mit 1,24 Sek. Rückstand als 16., Stephanie Brunner hatte 1,74 und Lisa Hörhager 3,24 aufgerissen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
56
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
34
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
23
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
22
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Unfassbar: Mann wirft Goldbarren in den Müll
18
Unfassbar: Mann wirft Goldbarren in den Müll
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 