Schnelle Zeiten und kenianische Siege im Linz-Marathon

Von: apa

Die Kenianerin Gladys Jerop Kimaina hat am Sonntag beim Linz-Marathon in 2:24:58 Stunden einen neuen Frauen-Rekord aufgestellt. Bei den Männern gewann Amos Kiprotich Kiplagat in Oberösterreichs Hauptstadt mit der drittschnellsten Siegerzeit in 2:07:58 vor seinen kenianischen Landsleuten Kiprop Kimutai (2:08:03) und Abednego Cheruiyot (2:08:04). Die Staatsmeistertitel über 42,195 km gingen an Mario Bauernfeind (2:23:41/8.) sowie Cornelia Stöckl-Moser (2:46:13/8.).

Die persönliche Bestzeit von Kimaina stand zuvor bei 2:37:10, aufgestellt als Zweite des Bregenz-Marathons 2024. Sie erklärte, dass es auch ideale Wetterbedingungen gewesen seien, die diese Steigerung am Sonntag ermöglichten. “Ich habe es versucht, aber ich habe nicht gedacht, dass ich so eine Zeit laufen kann”, sagte Kimaina. Die weiteren Podestplätze gingen an ihre Landsfrauen Rael Cherop Boiyo (2:29:15) und Hilda Jepkogei Cheboi (2:33:11), womit auch das kenianische Frauen-Podest aus Kenia kommt. Der Streckenrekord in Linz war zuvor von Teclah Chebet (KEN) in 2:27:18 gehalten worden (2023).

Die Siegerzeit der Frauen vor einer Woche in Wien lag mit 2:24:14 (Betty Chepkemoi/KEN) unter jener in Linz, bei den Männern indes benötigte der Äthiopier Haftamu Abadi (2:08:28) etwas länger. Allerdings hatte dieser gegen Kälte und Sturm zu kämpfen. In Linz waren die Bedingungen optimal. Auch Kiplagat verbesserte seine persönliche Bestzeit (2:11:12/2024) deutlich. “Ich habe nicht an den Sieg geglaubt. Aber ich habe gepusht und es behaupten können”, meinte der Sieger. Der Linz Donau Marathon vermeldete wie der VCM einen Anmelderekord, das spiegelt den aktuellen Laufboom im Land wider.