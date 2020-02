Sechs Südtiroler bei Italienmeisterschaft mit dabei

Ancona – Am Wochenende findet in Ancona die Leichtathletik-Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Sechs einheimische Athleten treten die Reise in die Marken an.

Insgesamt 472 Athleten kämpfen am Samstag und Sonntag um 28 Italienmeister-Titel. In den Einzelwettbewerben scheint beim Athletic Club 96 Stabhochspringer Nicolò Fusaro auf, außerdem starten für den Bozner Verein der Geher Leonardo Dei Tos, 800-m-Ass Abdessalam Machmach und Weitspringer Antonino Trio. Auch eine Staffel-Mannschaft ist über 4×2 Runden gemeldet. Chancen auf eine Top-Platzierung hat Machmach, der in 1:48.07 Minuten mit der drittbesten Laufzeit gemeldet ist. Auch Weitspringer Trio weist mit 7.90 m die dritte Weite vor. Der 20-jährige Bozner Stabhochspringer Fusaro dürfte nur geringe Möglichkeiten auf eine Spitzenposition haben.

Südtirols Hoffnungen ruhen auf Nardelli und Cavalleri

Mit dabei sind auch Petra Nardelli und Valentina Cavalleri. Die 23-jährige Eggerin Nardelli startet in ihrer Paradedisziplin über 400 m, wo sie mit der Zeit von 54.66 Sekunden gemeldet ist. Für eine Medaille dürfte es aber sehr schwierig werden, denn die Topfavoritinnen sind mit Zeiten unter 53 Sekunden gemeldet. Valentina Cavalleri startet zum dritten Mal in Folge in der allgemeinen Klasse. Dort bestreitet sie den 400-m-Bewerb (56.33 Sekunden), außerdem wird sie in der Staffel der Heeressportgruppe laufen. Die 24-Jährige aus Innichen sowie Maria Chigbolu, Raphaela Lukudo und Marta Milani zählen zum engsten Favoritenkreis. Zudem sind die Römerinnen Titelverteidigerinnen. Die Marlinger Weitspringerin Anna Menz, Stabhochspring-Ass Nathalie Kofler aus Lana und Fünfkämpferin Linda Maria Pircher aus Burgstall peilen eine Top-Ten-Platzierung an.

Alle Südtiroler bei der Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

800m: Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen/1:48.07)

Gehen 5000m: Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Bozen)

Weit: Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen/7.90)

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen/5.01)

Staffel 4×2 Runden: Athletic Club 96 Bozen (Isalbet Juarez, Brayan Lopez, Abdessalam Machmach, Gabriele Prandi)

Damen

400m: Petra Nardelli (Südtirol Team Club/54.66)

400m: Valentina Cavalleri (CS Esercito/56.33)

Weit: Anna Menz (Atletica Firenze/5.92)

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana/3.86)

Fünfkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana/3462)

Staffel 4×2 Runden: CS Esercito (Valentina Cavalleri, Maria Chigbolu, Raphaela Lukudo, Marta Milani)