Sieben ÖLV-Aktive mit Startplätzen für Olympia

Fuchs hat sein Olympiaticket in der Tasche

Von: apa

Nach Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson, Diskus-Vizeeuropameister Lukas Weißhaidinger, Susanne Gogl-Walli (400 m) und Julia Mayer (Marathon) mit jeweils Direktlimits sind nach Qualifikationsschluss über das Ranking auch Raphael Pallitsch (1.500 m), Markus Fuchs (100 m) und Enzo Diessl (110 m Hürden) vorbehaltlich der Nominierung durch das ÖOC in Paris mit dabei. Am Sonntag könnte das Aufgebot noch anwachsen, wenn die Listen bereinigt und Einladungen ausgesprochen sind.

Denn aktuell befinden sich laut dem Österreichischen Verband noch verletzte oder bereits zurückgetretene Athletinnen und Athleten in mehreren Disziplinen im Ranking. Die nationalen Verbände haben nun zwei Tage Zeit, ihre Aktiven zu bestätigen, frei gewordene Plätze werden anderen Nationen angeboten. Noch hoffen dürfen aus Österreich Verena Mayr und Sarah Lagger im Siebenkampf, Karin Strametz über 100 m Hürden, Sebastian Frey über 5.000 m und Magdalena Lindner über 100 m.

ÖLV-Sprintrekordler Fuchs darf seine Planungen bereits vorantreiben. “Es ist unglaublich, ich bin furchtbar stolz”, wird der zuletzt krank gewesene 28-Jährige in einer Aussendung zitiert. “Zunächst will ich komplett gesund werden, lasse mich medizinisch durchchecken. Dann lege ich einen zwei- bis dreiwöchigen Trainingsblock bei meinem Trainer Patrick Saile in Zürich ein.”