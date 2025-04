Wenn Heimat Baggern weichen muss

Von: luk

Vahrn – Es ist ein Satz, der Betroffene mitten ins Herz trifft: „Ihr Haus muss abgerissen werden, Sie müssen ausziehen.“ Ein Satz, der fällt, wenn große Infrastrukturprojekte kommen und der oft tiefe Spuren hinterlässt.

So geschehen auch bei Familie Unterleitner in Vahrn. Ihr Haus stand genau dort, wo künftig die neue Riggertalschleife abzweigt und den Anschluss ins Pustertal schaffen soll. Die Bagger rückten an und mit ihnen kam der Abschied.

In den vergangenen Wochen wurde das Gebäude abgetragen. Die Familie wurde zwar entschädigt, doch was nicht aufgewogen werden kann, ist der Verlust von Heimat.

Für Anna Oberhammer Unterleitner war der Abschied besonders schmerzhaft. Ein halbes Jahrhundert lang lebte sie am Unterleitnerhof, prägte das Leben dort mit und wurde von ihm geprägt. Dennoch blickt sie mit Zuversicht nach vorne.

ORF Südtirol Heute war vor Ort – dort, wo bis vor Kurzem noch das Zuhause der Familie stand. Wo nun Leere ist – und ein neues Kapitel beginnt.