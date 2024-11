Siege für Rossi und Kasper in NHL

Von: apa

Marco Rossi und Marco Kasper haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL jeweils Siege eingefahren. Rossi feierte am Donnerstag (Ortszeit) mit Minnesota Wild einen 5:3-Erfolg bei den Edmonton Oilers. Beim Finalisten der Vorsaison gelang Minnesota der 13. Sieg im 19. Saisonspiel, womit das Team des 23-jährigen Vorarlbergers den zweiten Platz in der Western Conference festigte. Kasper durfte über einen späten 2:1-Heimsieg gegen die New York Islanders jubeln.

In Edmonton brachte Superstar Leon Draisaitl die Gastgeber bereits nach 27 Sekunden in Führung. Doch Minnesota gelang durch Matt Boldy (10.) im ersten Drittel der Ausgleich, danach brachten Marcus Foligno (24.), Marcus Johansson (30.) und Frederick Gaudreau (38., 50.) per Doppelpack die Gäste auf die Siegerstraße. Rossi (23) wirkte etwa eine Viertelstunde auf dem Eis mit.

Die Red Wings beendeten ihre Niederlagenserie von drei Spielen indes durch ein spätes Tor von Lucas Raymond 52 Sekunden vor Spielende. Für Detroit war es der achte Erfolg in der laufenden Saison. Der 20-jährige Kasper kam auf 16:52 Minuten Eiszeit.

Owetschkin muss länger pausieren

Eine längere Verletzungspause wartet hingegen auf Superstar Alexander Owetschkin. Der 39-jährige Russe hatte sich beim 6:2-Auswärtssieg bei Utah HC am Montag ein gebrochenes linkes Wadenbein zugezogen und wird vier bis sechs Wochen ausfallen, wie die Washington Capitals mitteilten. Owetschkin hält bei 868 NHL-Toren, ihm fehlen nur mehr 26 Treffer auf den Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky (894).