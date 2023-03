Sonntagspiel gegen Perugia

Bozen – An diesem Wochenende steht der 28. Spieltag der Serie B-Meisterschaft auf dem Programm. Der FC Südtirol, der am Mittwochabend einen 2:0-Erfolg in Benevento eingefahren hat, trifft am Sonntag, den 5. März zuhause auf Perugia. Der Anstoß im Drusus-Stadion wurde für 15.00 Uhr angesetzt.

Dank des Erfolges in Benevento hat der FC Südtirol in der Tabelle einen weiteren Platz gutgemacht und liegt nun hinter Frosinone, Genoa und Bari auf Rang vier. Mit fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Weißroten in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Im Laufe der gesamten Meisterschaft haben nur Frosinone (18) und Genoa (19) weniger Gegentreffer als die Weißroten zugelassen (27). Vor heimischer Kulisse gab es für den FCS bisher vier Siege, acht Unentschieden und zwei Niederlagen. Was die Personalsituation anbelangt, muss Coach Bisoli weiterhin auf die Dienste von Daniele Casiraghi und Simone Davi verzichten. Ob die zuletzt angeschlagenen Raphael Odogwu und Simone Mazzocchi im Aufgebot stehen werden, ließ Coach Bisoli in der Pressekonferenz noch offen.

Der Gegner

Mit 30 Zählern liegt Perugia momentan auf Rang 15 des Klassements. Nach einem holprigen Start in die Meisterschaft, der zu einer kurzfristigen Trennung mit Coach Fabrizio Castori geführt hatte, hat der Traditionsclub aus Umbrien zurück in die Spur gefunden und eine beeindruckende Aufholjagd gestartet. Perugia lag lange Zeit auf den untersten Rängen der Tabelle, befindet sich aber zum heutigen Zeitpunkt sogar außerhalb der Playout-Plätze. Am letzten Spieltag gab es für den „Greif“ ein torloses Remis gegen Como.

Der Trainer

Fabrizio Castori musste aufgrund mangelnder Resultate nach nur sechs Spielen die Koffer packen. Da sein Nachfolger Silvio Baldini nach nur drei Begegnungen das Amt niederlegt hatte, wurde der noch unter Vertrag stehende Castori wiedereingestellt. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere hat der 68-Jährige mehrere Meistertitel und Aufstiege gefeiert, darunter zwei von der Serie B in die Serie A: 2014/15 mit Carpi und 2020/21 mit Salernitana.

Die Bilanz

Am Sonntag kommt es zur insgesamt fünften Begegnung zwischen den beiden Clubs. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen war es dem FCS in der Hinrunde gelungen, erstmals einen Sieg gegen Perugia einzufahren. Das Match im Stadio „Renato Curi“ endete 1:2. Mazzocchi brachte den FCS in Führung, doch kurz nach Seitenwechsel stellte Melchiorri den Gleichstand wieder her. Der entscheidende Treffer fiel in der 86. Spielminute durch Mirko Carretta.

Alte Bekannte

Sowohl Cheftrainer Pierpaolo Bisoli, als auch Assistenzcoach Leandro Greco treffen am Sonntag auf einen ihrer ehemaligen Arbeitgeber. Der Übungsleiter aus Porretta Terme spielte in der Saison 1999/2000 in Perugia. Fünfzehn Jahre später, in der Spielzeit 2015/16, stand er beim „Greif“ als Trainer unter Vertrag. Greco streifte sich dagegen in der Rückrunde der Saison 2019/20 das Dress von Perugia über. FCS-Angreifer Mirko Carretta spielte in der vergangenen Spielzeit für den Club von Präsident Massimiliano Santopadre (27 Einsätze und drei Treffer). Bei Gegner Perugia steht mit Filippo Sgarbi ein einziger ehemaliger FCS-Spieler im Kader. Der großgewachsene Innenverteidiger bestritt unter Paolo Zanetti in der Saison 2017/18 36 Pflichtspiele für die Südtiroler (zwei Treffer).

Der Schiedsrichter

Das Match zwischen dem FCS und Perugia wird von Herrn Daniele Paterna geleitet. Unterstützt wird der Unparteiische aus der Sektion Teramo von den Assistenten Marco Ceccon (Lovere) und Claudio Gualtieri (Asti) sowie vom vierten Offiziellen Fabio Pirotta (Barcellona Pozzo di Gotto). Die Videoschiedsrichter der Begegnungen sind die Herren Valerio Marini (Rom 1) Luca Zufferli (Udine).

Das Match wird live auf Sky Sport, DAZN und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 26. SPIELTAG

Samstag, den 4. März

14.00 Uhr: Pisa-Palermo

16.15 Uhr: Reggina-Parma

Sonntag, den 5. März

15.00 Uhr: Ascoli-Bari

15.00 Uhr: Brescia-Cagliari

15.00 Uhr: Como-Modena

15.00 Uhr: Frosinone-Venedig

15.00 Uhr: SPAL-Cittadella

15.00 Uhr: FC Südtirol-Perugia

15.00 Uhr: Ternana-Benevento

Montag, 6. März

20.30 Uhr: Genoa-Cosenza