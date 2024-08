Spanien und Frankreich im Olympia-Finale im Männer-Fußball

Von: apa

Spanien und Frankreich bestreiten am Freitag (18.00 Uhr) in Paris das Olympia-Finale im Männer-Fußball. Gastgeber Frankreich setzte sich am Montagabend in einem dramatischen Halbfinale in Lyon gegen Ägypten mit 3:1 nach Verlängerung durch. Matchwinner war Jean-Philippe Mateta mit zwei Toren. Auch die Spanier lagen im Rückstand, die Auswahl aus dem Land des Europameisters drehte diesen in Marseille gegen Marokko aber noch in der regulären Spielzeit in einen 2:1-Sieg.

Soufiane Rahimi hatte Marokko per Foulelfmeter in Führung gebracht (37.). Spanien kam erst in der zweiten Hälfte besser ins Spiel und durch Fermin Lopez (66.) und Juanlu Sanchez (85.) zu den entscheidenden Treffern. Die Marokkaner vergaben in der Schlussphase noch mehrere gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Spaniens Männer erreichten zum fünften Mal ein Olympia-Finale, zuletzt war ihnen das auch vor drei Jahren in Tokio gelungen. Das bisher einzige olympische Gold holten die Iberer allerdings bei den Heim-Spielen 1992 in Barcelona.

Frankreich steht in seinem dritten Olympia-Endspiel bei den Männern. Mahmoud Saber schoss Ägypten zwar entgegen dem Spielverlauf in Führung (62.), Mateta gelang nach Traumpass seines bisherigen Crystal-Palace-Kollegen Michael Olise aber der Ausgleich (83.). In der Verlängerung schlug der Angreifer vom Club von Trainer Oliver Glasner mit seinem vierten Turniertor auch noch per Kopf zu (99.). Ägypten war nach Gelb-Rot gegen Omar Fayed (92.) zu diesem Zeitpunkt bereits einen Mann weniger.

Für den Schlusspunkt und große Erleichterung bei “Les Bleus” sorgte Bayern-München-Neuzugang Olise (108.). Frankreichs Olympia-Trainer Thierry Henry darf damit am Freitag im Prinzenpark auf die Krönung hoffen. Der bisher einzige Olympia-Titelgewinn im Fußball gelang den Franzosen 1984 in Los Angeles.