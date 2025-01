Starke Foxes gewinnen Spitzenduell

Von: ka

Bozen – Fast 4.000 Fans in der Sparkasse Arena von Bozen können wieder lächeln. Der HCB Südtirol Alperia kehrt auf die Siegerstraße zurück und schafft dies gegen den Tabellenführer Hydro Fehervar AV19. Das Endergebnis: 5:2. Der Sieg wurde im letzten Drittel in einer großartigen Leistung der Weiß-Roten gesichert, die es schafften, in den vorherigen 40 Minuten zweimal einen Rückstand aufzuholen. Der MVP des Abends war Matt Bradley (2 Tore und 1 Assist). Für Schreckensmomente sorgte allerdings Daniel Frank, der nach einem harten Check von Gaunce auf einer Trage vom Eis gebracht wurde. Am Dienstag geht es weiter mit dem Spiel in Laibach in der Hala Tivoli, live auf DAZN.

Coach Glen Hanlon entschied sich im Vergleich zum Lineup gegen die 99ers, Miglioranzi anstelle von Spornberger einzusetzen, und brachte Brunner zurück ins Team. Im Tor stand Harvey.

Bozen startete gut ins Spiel und erspielte sich die ersten Chancen vor Horvath. Die Ungarn taten sich schwer, ins Spiel zu finden, und schafften es in den Anfangsminuten nicht einmal, das Offensivdrittel zu kontrollieren. Doch in der 8. Minute gingen sie überraschend in Führung: Terbocs dribbelte sich zwischen zwei Verteidigern durch und traf bei ihrem ersten Schuss aufs Tor hinter Harvey. Die Foxes versuchten zu reagieren, unter anderem durch DiGiacinto und Christoffer, bis es in der 11. Minute zum ersten Powerplay des Abends kam. In der 12. Minute erhielt Bradley einen Pass von Bourque, zielte und ließ Horvath keine Chance. Kurz darauf vergab Hults eine Riesenchance, als er nach einem ungarischen Fehlpass frei im Slot stand – Horvath parierte. Die Foxes überstanden eine Überzahl der Gäste unbeschadet, sodass es nach 20 Minuten 1:1 stand.

Im Mittelabschnitt starteten die Ungarn offensiv, begünstigt durch eine weitere Überzahl, die die Weiß-Roten jedoch gut verteidigten. In der 24. Minute ging Fehervar dennoch erneut in Führung: Nach einem Schuss von der blauen Linie blieb der Puck vor Harveys Tor liegen, und Sebok war der Schnellste und schob ihn über die Linie. Die Foxes reagierten: Helewka zwang Horvath nach einem Traumpass von Frigo im Powerplay zu einer Glanzparade. Während einer weiteren Überzahl war es erneut Frigo, der Bradley fand. Dieser glich in der 32. Minute mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck aus. Es ging hin und her: DiGiacinto scheiterte erneut an einer sensationellen Parade von Horvath, und beide Teams vergaben jeweils eine weitere Überzahl. Mit einem Unentschieden ging es in die zweite Pause.

Im entscheidenden dritten Abschnitt drehte Bozen auf. In der 45. Minute gingen die Foxes erstmals in Führung: Helewka erarbeitete den Puck im Slot, Valentine positionierte sich und erzielte sein viertes Saisontor. In der 49. Minute kam es zu einem Schreckmoment: Gaunce traf Daniel Frank mit einem späten und von der Seite kommenden Check. Frank prallte mit dem Kopf heftig aufs Eis und musste auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden, hob jedoch den Daumen, um das Publikum zu beruhigen. Genauere Untersuchungen werden bei ihm nötig sein.

In der Zwischenzeit nutzte Bozen das fünfminütige Powerplay: In der 49. Minute erzielte Finoro das 4:2, indem er einen Puck über die Linie drückte, der nur wenige Zentimeter davor liegen geblieben war. Die Weiß-Roten verpassten durch Helewka beinahe das fünfte Tor, bevor die Ungarn Harvey in den Schlussminuten mit einem Reflex zu einer weiteren Parade zwangen. 61 Sekunden vor der Schlusssirene setzte Frigo mit einem Empty-Net-Tor den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehervar AV19 5 – 2 [1-1; 1-1; 3-0]

Tore: 07:01 Istvan Terbocs (0-1); 11:07 Matt Bradley PP1 (1-1); 23:31 Balazs Sebok (1-2); 31:23 Matt Bradley PP1 (2-2); 44:54 Scott Valentine (3-2); 48:27 Giordano Finoro (4-2); 58:59 Luca Frigo EN (5-2)

Torschüsse: 41-18

Strafminuten: 8-37

Schiedsrichter: Fichtner, Siegel / Mantovani, Rigoni

Zuschauer: 3.903