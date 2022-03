Starke Leistungen bei VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft

Sulden – Die 31. Auflage der VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft am 19. und 20. März in Sulden hatte es wahrlich in sich. Bei perfektem Ski-Wetter ließen zahlreiche Nachwuchsskifahrer ihr Talent aufblitzen und begeisterten alle Anwesenden. Erfolgreichster Verein war der ASC Drei Zinnen.

Die VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft ist das große Highlight bei Südtirols Nachwuchsskifahrern. Bereits zum 31. Mal fuhren Kinder im Alter zwischen acht und zwölf und aus allen Landesteilen um die begehrten VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel. Bei bestem Wetter und mit dem Ortler im Hintergrund war die Freude der über 500 Kinder umso größer und auf den vom ASV Prad bestens präparierten Pisten lieferten sie sich spannende Rennen. Aufgeteilt auf zwei Tage, ermittelten die jungen Talente der Altersklassen U9 und U11 bereits am Samstag, dem 19. März die VSS/Raiffeisen Landesmeister 2022 und die Kategorien U10 und U12 folgten am Sonntag, dem 20. März.

Im Anschluss an beiden Tagen wurden die Sieger gekürt. Dabei überreichten unter anderem Raiffeisenverbands-Obmann Herbert Von Leon, VSS-Obmann Günther Andergassen und der Obmann der Raiffeisenkasse Prad-Taufers Karl Heinrich Kuntner den glücklichen Siegern ihre Pokale und Preise. „Wir haben heute großartige Leistungen gesehen und ein großes Kompliment gilt dem ASV Prad für die hervorragende Organisation der VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft“, erklärte VSS-Vorstandsmitglied Josef Platter, der auch gewohnt souverän die Landesmeisterschaften moderierte.

Aus sportlicher Sicht überzeugte in der Kategorie U9 Lukas Plank (ASV Ridanna). Mit über 3 Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten und in gerade Mal 54.07 Sekunden holte er sich den Landesmeistertitel. Bei den Mädchen krönte sich Mia Niederkofler (ASC Drei Zinnen/1’01.69) zur Siegerin. In der Kategorie U10 waren die beiden Erstplatzierten der Mädchen und der Buben mit der gleichen Zeit im Ziel. Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal-Gitschberg) und Daniel Mair (ASV Ridanna) benötigten nur 58.31 Sekunden bis zum Ziel. Auch in der Kategorie U12 gab es nur ein Hundertstel Unterschied zwischen dem Sieger und der Siegerin. Simon Kaserer (ASV Völs am Schlern) schaffte es mit 52.66 Sekunden auf das höchste Treppchen und Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal-Gitschberg) holte sich den Landesmeistertitel mit 52.67 Sekunden. Die höchsten Treppchen in der Kategorie U11 sicherten sich Samuel Prantl (AS Merano/54.94) und Livia Fabbri (SC Ladinia Alta Badia/55.81).

Die Mannschaftswertung holte sich der ASC Drei Zinnen. Platz zwei ging an den ASV St. Vigil-Enneberg und Platz drei an den ASV Taisten.

Die Ergebnisse der VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft 2022 in Sulden:

Vereinswertung:

ASC Drei Zinnen

ASV St. Vigil-Enneberg

ASV Taisten

Jahrgang 2013:

Mädchen:

Mia Niederkofler (ASC Drei Zinnen)

Teresa Willeit (ASV St. Vigil/Enneberg)

Pauline Erckert (ASC Kaltern)

Buben:

Lukas Plank (ASV Ridanna)

Aron Lanpacher (ASV Tscherms)

Sebastian Manica (ASC Ulten)

Jahrgang 2012

Mädchen:

Sofia Lanz (ASV TZ Jochtal-Gitschberg)

Julia Trocker (ASV Völs am Schlern)

Mia Molling (ASC Drei Zinnen)

Buben:

Daniel Mair (ASV Ridanna)

Moritz Wenger (Skiclub Ahrntal)

Jakob Thaler (ASC Sarntal)

Jahrgang 2011

Mädchen:

Livia Fabbri (SC Ladinia Alta Badia)

Vicky Insam (SC Gardena)

Eva Kirchler (ASV Taisten)

Buben:

Samuel Prantl (AS Merano)

Damian Winkler (ASV St. Vigil-Enneberg)

Tommy Pichler (ASV Passeiertal)

Jahrgang 2010

Mädchen:

Amy Happacher (ASC Drei Zinnen)

Isabel Wisthaler (ASV Taisten)

Noemi Laimer (ASV Riffian Kuens)

Buben:

Simon Kaser (ASV Völs am Schlern)

Niklas Happacher (ASV Drei Zinnen)

Juri Gufler (ASC Passeier)