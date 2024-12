Starke Südtiroler Ergebnisse am vergangenen Wochenende

Von: Ivd

Bozen – Für Südtirols Wintersportler ist die Saison 2024/25 in vollem Gange. So auch am vergangenen Wochenende, als die einheimischen Athleten in den Sportarten Snowboard, Langlauf und Freeski starke Ergebnisse einfahren konnten.

In Götschen im deutschen Landkreis Berchtesgadener Land fanden am Wochenende zwei Europacups der alpinen Snowboarder statt. Dabei zeigte der Südtiroler-Landeskader-Athlet Philipp Mutschlechner mit zwei Viertelfinal-Teilnahmen auf. Am Samstag wurde der Enneberger beim Sieg vom Österreicher Werner Pietsch Achter, tags darauf holte er sich beim Sieg des Südtirolers Tommy Rabanser – er ist Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri – den ausgezeichneten fünften Platz. Für das beste Ergebnis der Damen aus Südtiroler Sicht sorgte Anna Mammone, die einmal den 17. Rang belegte.

Gleichzeitig fand hierzulande in Schlinig im Vinschgau eine Etappe der Coppa Italia der Langläufer statt. Am Samstag stand der 3,3 Kilometer lange Prolog im klassischen Stil auf dem Programm. In der U18 der Damen wurde Marta Bellotti Dritte, tags darauf gewann sie die Verfolgung im Skating der U18. In der U20 der Damen gab es jeweils einen Südtiroler Dreifachsieg: Marie Schwitzer gewann sowohl den Prolog als auch die Verfolgung, Romina Bachmann wurde Zweite im Prolog und Dritte in der Verfolgung und Marit Folie wurde Dritte im Prolog und Zweite in der Verfolgung. Auch bei den U18-Herren konnte ein Südtiroler aufzeigen: Luca Pietroboni wurde sowohl im Prolog als auch in der Verfolgung Zweiter.

Starke Südtiroler Freeskier in der Coppa Italia

Auch in Livigno machte am Wochenende die Coppa Italia Halt, hier aber im Freeski. Und wieder zeigten die Südtiroler Landeskader-Athleten auf: In der Kategorie „Allievi/Junior F“ der Damen wurde Heidi Pescollderungg vom Südtiroler Landeskader Zweite, bei den Herren gewann ihr Teamkollege Max Von Aufschneiter das „Allievi“-Rennen sogar. Und in der Kategorie „Junior“ holte Elia Baez Locher den guten fünften Platz.

Auch die Südtiroler, die nicht im Landeskader sind, haben gute Platzierungen einfahren können. So gab es bei den „Ragazzi“ ein dreifaches Südtiroler Podest, es gewann Peter Von Aufschneiter vor Colin Vinatzer und Dominik Kofler. Bei den „Allievi“ holten sich Alex Putzer und Jakob Aichner die Plätze zwei und drei, in der Kategorie „Junior“ wurde Jonas Gasslitter Dritter.