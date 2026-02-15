Straka in Pebble Beach vor Finalrunde PGA-Turnier-Zweiter

Von: apa

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka spielt beim PGA-Turnier in Pebble Beach um den Sieg mit. Nach zwei 66er-Runden legte der Wiener am Samstag (Ortszeit) auf der dritten Runde eine 67 nach und rückte vom fünften auf den zweiten Rang vor. Nach Runde eins war Straka Elfter gewesen. Der Rückstand für ihn sowie die US-Amerikaner Colin Morikawa und Jake Knapp auf deren führenden Landsmann Akshay Bhatia beträgt zwei Schläge. Strakas Abschlag zur letzten Runde erfolgt um 18:45 Uhr MEZ.

Am “moving day” gelangen ihm auf dem Par-72-Kurs wie am Vortag acht Birdies, diesmal bei drei statt zwei Bogeys. Das topbesetzte Turnier in Kalifornien ist ein Signature-Event der PGA-Tour, dotiert mit 20 Millionen Dollar. Der US-Amerikaner Jacob Bridgeman und der Japaner Hideki Matsuyama liegen ein bzw. zwei Schläge hinter Straka auf den Rängen fünf und sechs. Titelverteidiger Rory McIlroy ist nach einer 72 bei zehn Schlägen Rückstand als 39. aus dem Rennen um den Sieg.