Südtiroler holen sieben Masters-Italienmeistertitel

Ancona – Am Sonntag ging in Ancona die Indoor-Italienmeisterschaft der Masters-Kategorien zu Ende. Die Stars in der Hauptstadt der Marken waren Renate Prast und Hubert Indra, die zwei neue Italienrekorde aufstellten.

Prast, die in der F60-Klasse startet, zeigte in Ancona eine Bärenleistung. Die Athletin vom Südtirol Team Club gewann den 60-m-Lauf in 8.82 Sekunden und verbesserte somit ihren bisherigen Italienrekord (8.96) noch einmal um 14 Hundertstelsekunden. Ihre Teamkollegin, F70-Mittelstreckenläuferin Rosa Pattis aus Seis, kürte sich hingegen über 800 und 1500 m zur Doppel-Italienmeisterin. Laura Fedrizzi vom Athletic Club 96 Bozen holte im F45-Weitsprung mit 4.70 m Silber.

Indra Dreifach-Italienmeister, Gold auch für Giavara

Masters-Ass Hubert Indra (M65) aus Lana stand gleich drei Mal ganz oben auf dem „Stockerl“. Indra stellte in seiner Paradedisziplin über 60 m Hürden in 9.68 Sekunden ebenfalls einen neuen Italienrekord auf, zudem holte er Gold im Hoch- und Dreisprung mit 1.54 bzw. 10.51 m. Außerdem wurde das Aushängeschild vom Südtirol Team Club Vierter im Kugelstoßen. M80-Weitspringer Silvano Giavara kürte sich zum Italienmeister, Giorgio Merola sicherte sich Silber im M45-Weitsprung.

Die Südtiroler Ergebnisse bei der Masters-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

200m F45: 10. Laura Fedrizzi (Athletic Club 96 Bozen) 30.36

Weit F45: 2. Laura Fedrizzi (Athletic Club 96 Bozen) 4.70

60m F60: 1. Renate Prast (Südtirol Team Club) 8.82

800m F70: 1. Rosa Pattis (Südtirol Team Club) 3:31.78

1500m F70: 1. Rosa Pattis (Südtirol Team Club) 6:59.79

200m M45: 7. Giorgio Merola (Athletic Club 96 Bozen) 25.69

400m M45: 8. Giorgio Merola (Athletic Club 96 Bozen) 58.03

Weit M45: 2. Giorgio Merola (Athletic Club 96 Bozen) 5.41

60m M50: 22. Andrea Girelli (Athletic Club 96 Bozen) 8.59

200m M50: 16. Andrea Girelli (Athletic Club 96 Bozen) 27.45

60m M55: 11. Giorgio Storti (CSS Leonardo da Vinci) 8.45

200m M55: 12. Giorgio Storti (CSS Leonardo da Vinci) 27.40

60m Hürden M55: 5. Giorgio Storti (CSS Leonardo da Vinci) 11.61

Hoch M55: 5. Giorgio Storti (CSS Leonardo da Vinci) 1.45

60m M60: 10. Erich Bertol (Südtirol Team Club) 8.77

1500m M60: 6. Domenico Pantaleo (Südtirol Team Club) 5:23.84

3000m M60: 7. Domenico Pantaleo (Südtirol Team Club) 11:24.61

60m Hürden M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 9.68

Hoch M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 1.54

Kugel M65: 4. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 10.80

Drei M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 10.51

Drei M65: 4. Alexander Ebner (Südtirol Team Club) 9.36

Hammer M70: 4. Alberto Menegotto (Südtirol Team Club) 28.66

Weit M80: 1. Silvano Giavara (Südtirol Team Club) 3.70

Meranerinnen dominieren Cross-Regionalmeisterschaft

Am Wochenende fand in Valle del Chiese im Trentino die Mannschaft-Cross-Regionalmeisterschaft statt. Einmal mehr konnten sich dabei die Athletinnen des Sportclub Meran in Szene setzen.

Die Veranstalter Atletica Valchiese brachten die 37. Auflage des Traditions-Cross ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne. Auch zahlreiche Südtiroler Athleten waren in der Nachbarprovinz am Start. Stark vertreten war einmal mehr die Truppe des SC Meran. Im U14-, U16- und U18-Mannschaftsbewerb waren die Passerstädterinnen eine Klasse für sich. Die Schützlinge von Hans Ladurner hätten auch die U20-Wertung gewonnen, konnten aber keine dafür notwendige Dreier-Staffel ins Rennen schicken. Emily Vucemillo setzte sich auf der 5,5 km langen Junioren-Strecke vor Teamkollegin Nike Frick durch, die Traminerin Lisa Kerschbaumer musste aufgrund einer Verletzung passen. Im U18-Rennen feierten die Meranerinnen mit Lisa Leuprecht, Anna Hofer, Sofia Demetz und Emma Ghirardello Pichler sogar einen Vierfachsieg. Rosanna Barbi Lanziner vom Südtirol Team Club gewann die Masters F60-Wertung.