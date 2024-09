Target Competition international erfolgreich

Von: ka

Andrian – Am vergangenen Wochenende gingen die Südtiroler von Target Competition gleich bei 3 Rennserien an den Start. Am Sachsenring ging wieder der Porsche Carrera Cup Deutschland über die Bühne, während in Imola der Porsche Carrera Cup Italia und die TCR Italy ihre Rennen auszutragen hatten.

Porsche Carrera Cup Deutschland

Der Niederländer Senna Van Soelen, im 1. Rennen von P9 gestartet, fuhr ein starkes Rennen und beendete es auf dem ausgezeichneten 6 Rang.

Im 2. Rennen, gestartet von P10, zeigte Senna Van Soelen sein kämpferisches Herz, er kämpfte sich in einem unglaublich ausgeglichenen Feld um 3 Plätze nach vorne und beendete das Rennen auf Platz 7.

Porsche Carrera Cup Italia

Mit 2 Fahrern ging Target Competition am Samstag ins 1. Rennen. Marvin Klein (F), mit Ambitionen auf den Titel, fuhr mit P2 ein Top Qualifying.

Mit Benjamin Paque gab ein erst 19jähriger Belgier sein Debüt im Team. Gleich auf den 5. Platz zu fahren war dabei das mehr als bemerkenswerte Ergebnis.

Das 1. Rennen brachte dann den Erfolg für Marvin Klein, gut vom Start weggekommen, konnte er zahlreichen Angriffen standhalten und holte sich den verdienten Sieg.

Auch Benjamin Paque wiederholte sein exzellentes Quali-Ergebnis, er beendete sein Einstandsrennen für Target Competition auf Rang 5!

Im 2. Rennen startete M. Klein von Rang 2, während B. Paque von P11 ins Rennen ging. Für Paque dauerte das Rennen nur wenige Minuten, auf feuchter Strecke drehte er sich in das Kiesbett.

M.Klein konnte sich nach wenigen Kurven an die Spitze des Feldes kämpfen und die Spitze bei wechselnden Verhältnissen verteidigen, ein Sieg war das verdiente Ergebnis. 2 Siege in 2 Tagen für den Franzosen und das Team, was für ein phantastisches Rennwochenende!

TCR Italy

Im Qualifying konnte sich Alex Ley (GB) mit P5 einen Spitzenplatz sichern. Die beiden Südkoreaner Junesung und Junui Park kamen auf Rang 6, bzw. 11. Sie fahren für das „Solite Indigo“ Team, werden aber, inklusive ihrer Hyundai Elantras TCR, von Target Competition betreut. Der Privatfahrer Federico Paolino landete auf dem 22. Platz.

Im Rennen hatte Alex Ley sehr viel Pech, ein technisches Problem zwang ihm zu einem Boxenstopp, damit waren alle Ambitionen auf einen Spitzenplatz dahin.

Ausgezeichnet schlug sich Junesung Park, die Belohnung eines kämpferischen Rennens war mit P3 ein Podestplatz. Junui Park und F. Paolino landeten auf P15, bzw. P20.

Im 2. Rennen startete Junesung Park von P3 und Alex Ley von P4. Beide fuhren ein tolles Rennen und konnten sich um 2 Plätze verbessern. Während jedoch Alex Ley mit P2 einen tollen Podestplatz einfahren konnte, musste Junesung Park, auf P2 liegend, ausscheiden.

Junui Park beendete das Rennen auf dem 11. Platz, Federico Paolino auf P17.