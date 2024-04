Thomas Ceccon als Star in Meran

Meran – Cesare Butini, der Cheftrainer der italienischen Schwimm-Nationalmannschaft, war heute im Gemeinderatsaal im Rathaus von Meran Ehrengast bei der Vorstellung des Cool Swim Meeting, das von 14. bis 16. Juni zum achten Mal stattfinden wird. Die Veranstaltung im Meraner Lido ist ein Fixpunkt im nationalen und internationalen Wettkampfkalender eine Woche vor dem Sette-Colli-Meeting in Rom, nach dem Butini die Mannschaft für die Olympischen Spiele in Paris bekanntgeben wird. Butini hat eine besondere Beziehung zum Cool Swim Meeting. Er hat Meran als idealen Trainingsort auserkoren vor den wichtigen Höhepunkten des Sommers.

„Natürlich ist 2024 ein ganz besonders wichtiges Jahr mit den Spielen in Paris. Dafür wollen wir bereit sein“, sagte Butini heute Mittag im Meraner Rathaus. „Meran ist ein fixer Programmpunkt im Wettkampfkalender geworden. 700 Athleten und 2500 Starts, das bedeutet auch, dass alles perfekt funktionieren muss.“ Neben dem Hausherrn und Bürgermeister Dario Dal Medico waren auch Monica Marabese von der Kurverwaltung und Luca Bordato, der Präsident der Meranarena bei der Vorstellung des Meetings dabei, das mit einem Preisgeld von 20.000 Euro dotiert ist.

Das Cool Swim Meeting wird eine wichtige Standortbestimmung für die italienische Nationalmannschaft. Zum dritten Mal nach 2021 und 2023 wird Thomas Ceccon das Aushängeschild und Zugpferd der dreitägigen Veranstaltung sein. Der 23-Jährige will in Paris besser abschneiden als bei den Spielen vor drei Jahren in Tokio, wo er Silber und Bronze mit Italiens Staffel gewonnen hat. Ceccon träumt von der Olympischen Goldmedaille, am liebsten auf seiner Paradestrecke über 100 m Rücken, auf der er seit seinem Sieg bei der WM am 20. Juni 2022 in 51,60 Sekunden auch den Weltrekord hält. „Natürlich sind wir erfreut und stolz zugleich, dass Ceccon wieder zu uns kommt. Er hält drei Meetingrekorde und freut sich schon auf das Cool Swim Meeting“, sagt OK-Chef Walter Taranto, der zusammen mit Vizepräsident Gebhard Unterrainer und dem technischen Direktor Marco Giongo an der Spitze des Organisationskomitees steht. Seit 2016 richten die beiden Schwimmvereine der Stadt (Sportclub und ASM Nuoto) das Cool Swim Meeting aus.

Die Attraktion bei den Frauen heißt Lisa Angiolini. Die Vize-Europameisterin von Rom 2022 über 100 m Brust wird versuchen, ihre Veranstaltungsrekorde über 100 und 200 m Brust aus dem letzten Jahr zu unterbieten. Sie hat ihr Olympia-Ticket schon sicher.

Auch Italiens Sprint-Nationalmannschaft hat ihr Kommen schon zugesagt. Trainer Claudio Rossetto hat folgende Athleten nominiert: Manuel Frigo, Silbermedaillengewinner mit Italiens Freistil-Staffel über viermal 100 Meter bei Olympia 2021 in Tokio, Paolo Conte Bonin, Zweiter mit Italiens Staffel bei der WM vor etwas mehr als zwei Monaten in Doha, Stefano Di Cola, Giovanni Carraro e Giovanni Caserta. Im Aufgebot steht auch Leonardo Deplano, der Italienmeister über 50 m Freistil, der auch über 100 m Freistil seinen Startplatz bei Olympia schon sicher hat. Gianmarco Sansone hat bei der WM im Februar in Doha mit Italiens Lagen-Staffel Bronze erobert. Dazu noch Lorenzo Mora. Der hat bei den letzten Kurzbahn-Europameisterschaften im vergangenen Dezember nicht weniger als drei Goldmedaillen gewonnen. Hervorzuheben ist sein Sieg in Otopeni über 200 m Brust. Italiens Sprint-Nationalmannschaft wird am Sonntag, 9. Juni in Meran erwartet und ein einwöchiges Trainingslager in der Passerstadt abhalten, bevor es dann direkt weiter geht nach Rom. Nach dem Sette-Colli-Meeting wird Butini Ende seine Olympia-Mannschaft bekanntgeben.

“Wir sind mit weiteren Stars der italienischen Nationalmannschaft in Verhandlung. So etwa mit Nicolò Martinenhgi, Sara Franceschi oder Alberto Razzetti, die alle schon in Meran waren und wiederkommen möchten“, sagt Taranto. Als Präsident des Südtiroler Schwimmverbandes hofft er natürlich auch auf ein Antreten von Südtirols Talent Luca Scampicchio, der nicht für die Junioren-Europameisterschaft nominiert worden ist, obwohl er bei den Jugend-Italienmeisterschaften in Riccione fünf Medaillen gewonnen hat.

Taranto: “Zudem werden fünf Regionalauswahlen nach Meran kommen. Neben der Lombardei, dem Veneto, der Emilia-Romagna und der Toskana hat jetzt auch Sardinien seine Teilnahme bestätigt. Wir hoffen erstmals auf über 700 Teilnehmer.“ Das Wettkampfprogramm bleibt unverändert und ist in vier Abschnitte unterteilt. Das Meeting beginnt am Freitag Nachmittag, am Freitag Abend findet das Skin Race statt, ehe es am Samstag und Sonntag weitergeht.

Geplant ist in diesem Jahr auch eine wichtige Veranstaltung außerhalb des Lidos geplant. Giorgio Scala, einer der wichtigsten und bedeutendsten Fotografen im Schwimmsport, organisiert einen Kurs für Sportfotografie, der in Meran abgeschlossen wird. Außerdem werden viele seiner Fotos während des Meetings in der Therme von Meran ausgestellt.