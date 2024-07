Topgesetzter Djokovic steht im Olympia-Viertelfinale

Von: APA/dpa

Der Topgesetzte Novak Djokovic steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale. Der serbische Tennis-Star siegte am Mittwoch im Achtelfinale auf dem Court Philippe-Chatrier gegen Dominik Koepfer aus Deutschland mit 7:5,6:3. Auf dem Weg zur ersehnten ersten Olympia-Goldmedaille trifft der 24-fache Grand-Slam-Sieger in der Runde der letzten acht auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der den Argentinier Sebastian Baez mit 7:5,6:1 bezwang.

Djokovic, der erst Anfang Juni einen Eingriff am rechten Knie hatte, hatte mehr Probleme als in der Runde zuvor gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal. Den spanischen French-Open-Rekordchampion hatte der 37-Jährige über weite Strecken beherrscht. Diesmal entging der Serbe im ersten Satz nur knapp dem Tiebreak, auch weil Koepfer in der entscheidenden Phase ein paar Fehler zu viel unterliefen. Im zweiten Durchgang brachte ein frühes Break die Vorentscheidung zugunsten des “Djokers”.