Toronto verliert ohne Pöltl gegen Boston

Von: apa

Die Leidenszeit von Jakob Pöltl in der National Basketball Association (NBA) dauert an. Wegen einer Hüftprellung verpasste der Center am Dienstag (Ortszeit) auch das Duell der Toronto Raptors mit den Boston Celtics und damit bereits das achte Spiel hintereinander. Die Kanadier verloren gegen den Titelverteidiger und Rekordchampion mit 101:111.

Pöltl, der wohl auf dem Spielbericht vermerkt, aber nicht ins Raptors-Dress geschlüpft war, wurde einmal mehr schmerzlich vermisst. Auch Coach Darko Rajakovic weiß, dass er keinen wirklichen Backup für den 29-jährigen Wiener hat. Bei Torontos 40. Niederlage im 58. Saisonspiel waren RJ Barrett und Scottie Barnes mit 22 bzw. 21 Punkten die besten Werfer. Boston wurde von Jaylen Brown mit 24 Zählern angeführt. Die Celtics gewannen zum sechsten Mal in Folge. Die Raptors sind bereits am Mittwoch wieder im Einsatz. Sie treten im ersten von vier Auswärtsspielen hintereinander bei den Indiana Pacers an.

Doncic mit Glanzvorstellung gegen Ex-Club Dallas

Luka Doncic glänzte beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club mit einem “Triple-Double”. Der Slowene und die Los Angeles Lakers gewannen das Heimspiel gegen die Dallas Mavericks mit 107:99, Doncic erzielte 19 Punkte und schrieb außerdem 15 Rebounds und zwölf Assists an. “Es waren einfach eine Menge Emotionen, die ich empfunden habe”, sagte Doncic. Für die Lakers war es der 13. Sieg in den vergangenen 16 Spielen. LeBron James war mit 27 Punkten bester Werfer der Lakers, davon gelangen ihm 16 Punkte im letzten Viertel.

Die Cleveland Cavaliers gewannen 122:82 bei Orlando Magic und damit zum achten Mal in Folge. Der NBA-Leader stellte mit einem 34:16 im ersten Viertel früh die Weichen auf Sieg. Ty Jerome zeichnete als bester Scorer der “Cavs” für 20 Punkte verantwortlich.