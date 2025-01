Trainerlegende Baldur Preiml ist verstorben

Von: apa

Die österreichische Skisprung-Trainerlegende Baldur Preiml ist am Montag im Alter von 85 Jahren in Spittal/Drau verstorben, wie die “Salzburger Nachrichten” zuerst berichteten. Der Olympia-Bronzegewinner von 1968 hatte in den 1970er-Jahren zunächst im Skigymnasium Stams, dann als Trainer die ÖSV-Mannschaft rund um Toni Innauer, Karl Schnabl, Willi Pürstl und Co. zu Höhenflügen geführt. Dank seiner innovativen Trainingsmethoden wurde Österreich zur führenden Skisprungnation.

Preiml war von 1987 bis 1991 auch Leiter der Sportabteilung im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport und war danach als Experte für gesundes Leben und Bewegung als Vortragender noch lange gefragt. Den Skisprungsport verfolgte er bis zum Schluss. In einem Interview meinte er einmal: “Fliegen hat etwas mit Frei-Sein zu tun und es ist ein Grundanliegen des Menschen, frei zu sein.” Er fügte hinzu: “Wenn man so nahe bei dem Sport ist, wie ich es war, fliegt man selbst mit und fühlt sich befreit.”

Der Österreichische Skiverband schrieb auf seiner Website, man werde Baldur Preiml, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich immer ein Vorbild gewesen sei, stets ein ehrendes Andenken bewahren. “Mit Baldur Preiml verliert der Österreichische Skiverband nicht nur einen herausragenden Trainer seiner Zeit, sondern die gesamte Skisprung-Familie einen jahrzehntelangen Freund, der diese Sportart revolutioniert hat.” Auch Sportminister Werner Kogler (Grüne) würdigte Preiml. “Der Kärntner revolutionierte das Skispringen auf allen Ebenen und begründete damit das ‘österreichische Skisprungwunder’ der 1970er-Jahre. (…) Ruhe in Frieden, Legende!”, schrieb Kogler auf X.