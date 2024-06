Trainingsbestzeit für Hamilton in Barcelona

Von: APA/dpa

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Spanien die Trainingsbestzeit aufgestellt. Der Brite verwies am Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:13,264 Minuten Lokalmatador Carlos Sainz (+0,022 Sekunden) im Ferrari hauchdünn auf den zweiten Platz. Dritter im zweiten Training wurde McLaren-Mann Lando Norris (+0,055 Sekunden), der die erste Bestzeit des Tages aufgestellt hatte.

Weltmeister Max Verstappen wurde in der ersten Einheit Zweiter, am Nachmittag landete der Red-Bull-Pilot auf Position fünf. Die vier Topteams lagen jeweils dicht beisammen. Verstappen und Hamilton waren nur durch 0,240 Sek. getrennt. “Das Auto beißt nicht”, funkte Verstappen zwischendurch unzufrieden und forderte später “den anderen Flügel”. Sein Teamkollege Sergio Perez wurde Fünfter und 13.

Mercedes indes scheint weiter auf dem Vormarsch zu sein. “Heute ist nur für die Papierform. Aber besser du bist vorn am Freitag als nicht”, sagte Teamchef Toto Wolff im ORF.

Die Formel 1 bestreitet an diesem Wochenende den 1.111. Grand Prix ihrer Geschichte. Verstappen führt nach sechs Siegen in den ersten neuen Rennen die WM-Wertung an. Er hat schon 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc im Ferrari. Der Niederländer peilt an diesem Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) seinen dritten Spanien-Sieg in Folge an. Hamilton hat in Montmelo nahe Barcelona bereits sechsmal triumphiert, zuletzt 2021.