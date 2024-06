Über 59 Mio. Euro – Wimbledon schüttet Rekordpreisgeld aus

Von: APA/Reuters

Beim dritten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres dürfen sich die Spielerinnen und Spieler heuer über ein Rekordpreisgeld freuen. Umgerechnet mehr als 59 Millionen Euro werden beim Rasenklassiker in Wimbledon verteilt, gab der All England Lawn Tennis Club am Donnerstag bekannt. Das sind knapp zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Einzelsieger streichen 3,2 Mio. Euro ein. Wer in der ersten Runde ausscheidet, darf sich immer noch mit mehr als 71.000 Euro trösten.

Das Wimbledon-Turnier startet am 1. Juli.