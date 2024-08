US-Frauen holen in Final-Thriller Basketball-Gold

Von: APA/Reuters

Das Frauen-Nationalteam der USA hat sich im olympischen Basketball-Turnier wie die Männer durchgesetzt und die Goldmedaille geholt. Die US-Amerikanerinnen entschieden am Sonntag ein dramatisches Finale gegen Frankreich mit 67:66 (25:25) für sich. Damit holten Breanna Stewart und Co. für die USA zum achten Mal in Folge Gold und sicherten ihrem Heimatland auch den ersten Platz im Medaillenspiegel vor China. Bronze hatte zuvor Australien mit einem 85:81 gegen Belgien erobert.

Das Publikum in der Bercy Halle – darunter auch LeBron James mit seiner Goldmedaille – bekam in der ersten Hälfte zwei unterschiedliche Viertel zu sehen. Zunächst dominierten die favorisierten US-Amerikanerinnen, dann war Frankreich klar besser drauf. Auch direkt nach der Pause waren die Französinnen tonangebend und zwangen US-Cheftrainerin Cheryl Reeve nach acht unbeantworteten Punkten zu einer Auszeit. Das leitete eine erfolgreiche Aufholjagd ein – am Ende des Viertels waren die USA zwei Punkte voran.

Auch im Schlussviertel blieb es eng. Fünf Minuten vor dem Ende stand es 51:51, eineinhalb Minuten vor Schluss waren die USA mit einem mickrigen Zähler in Front. Diese minimale Führung behauptete das erfahrene US-Team bis zur finalen Sirene – allerdings mit einer ordentlichen Portion Glück: Ein Wurf von Gabby Williams in der letzten Sekunde zählte nur für zwei statt drei Punkte, da die Französin etwa fünf Zentimeter innerhalb der Drei-Punkte-Linie abgesprungen war.

Die USA komplettierten damit das Basketball-Double in Paris, nachdem am Samstag die Männer Frankreich im Finale mit 98:87 bezwungen hatten. Die Frauen bauten zudem ihre bis zu Atlanta 1996 zurückgehende Siegesserie bei Olympia-Turnieren auf 61 Spiele aus.