Von Juventus kommt Mittelfeldspieler Daouda Peeters

Bozen – Daouda Peeters spielt in der Saison 2023/24 für den FC Südtirol. Der 24jährige Mittelfeldspieler, der im Laufe seiner Karriere u.a. vier Länderspiele für die belgische U21-Nationalmannschaft bestritt, kommt auf Leihbasis – bis zum 30. Juni 2024 – von Rekordmeister Juventus Turin.

Geboren am 26. Jänner 1999 in Kamsar (Guinea), ist Peeters (1.85 Meter; Rechtsfuß) ein zentraler Mittelfeldspieler, dessen große Stärken im körperbetonten Spiel liegen. Das Fußballspielen erlernte er im Jugendsektor von Lierse (Belgien), bevor er in die renommierte Akademie von Brugge wechselte. Seine starken Leistungen mit dem belgischen Traditionsverein, mit dem er u.a. an der prestigevollen Uefa Youth League teilnahm, weckten das Interesse der Scouts von Sampdoria, die ihn im Sommer 2020 nach Genua holten. Nach einer Saison mit deren „Primavera“ wurden seine Spielerrechte von Juventus Turin erworben.

Während Peeters in der ersten Spielzeit ausschließlich für die U23, der heutigen Next Gen, zum Einsatz kam, durfte er im Juli 2020 – unter der Leitung von Maurizio Sarri – sein Debüt in der Serie A feiern. Nach einer weiteren Saison mit dem Reserveteam der „Bianconeri“ wechselte er im Sommer 2021 auf Leihbasis zu Standard Lüttich in Belgiens 1. Liga. Kurz nach der Rückkehr in sein Heimatland wurde ihm eine Neuropathie diagnostiziert, aufgrund derer er eine mehrmonatige Zwangspause einlegen musste. Die anschließende Rehabilitation erfolgte unter der Aufsicht der Next Gen von Juventus.

Peeters wurde in jungen Jahren konstant in die belgischen Jugendnationalmannschaften einberufen, von der U16 bis hin zur U21. Für letztere absolvierte er zwischen 2019 und 2020 vier Pflichtspiele.

Der FCS heißt Daouda Peeters herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für seine Zeit in Südtirol.

Der FC Südtirol verpflichtet Emanuele Pecorino

Emanuele Pecorino wechselt auf Leihbasis von Juventus Turin zum FC Südtirol. Der 22jährige Angreifer hat bei den Weißroten einen Vertrag bis Saisonende, d.h. bis zum 30. Juni 2024, unterzeichnet.

Geboren am 15. Juli 2001 in Catania, wurde Pecorino in der Academy Tronachia ausgebildet. Den großen Durchbruch schaffte der 1.92 Meter große Mittelstürmer bei seinem Heimatclub Catania, als ihm Coach Walter Novellino im Alter von 18 Jahren erstmals Einsatzzeit in der Serie C gewährte. Dieses Exploit weckte das Interesse mehrerer Serie A-Clubs, infolgedessen ein Wechsel in die „Primavera“ von Milan zustande kam. Bis zum zwangsbedingten Meisterschaftsabbruch aufgrund der Covid-Pandemie erzielte Pecorino starke neun Treffer (in 18 Spielen) für die Mailänder.

Zurück in Catania, erzielte er im Derby gegen Palermo (9. November 2020) seinen ersten Treffer als Profifußballer. Bis zur Winterpause durfte er sich über vier weitere Tore freuen, ehe seine Spielerrechte von Juventus Turin erworben wurden. Eine Leistenentzündung und eine Verletzung am Arm hinderten ihn jedoch daran, sein gesamtes Potential auszuschöpfen.

Im Laufe der letztjährigen Spielzeit kam der Mittelstürmer immer besser in Fahrt und konnte am Ende 26 Einsätze, sechs Treffer und zwei Vorlagen in der Serie C vorweisen. Darüber hinaus war er von Coach Massimiliano Allegri für den Europa League-Kader von Juventus gemeldet worden.

Der FCS freut sich über die Verpflichtung von Emanuele Pecorino und wünscht seinem Angreifer viel Erfolg in Südtirol.