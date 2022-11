VSS erfreut: Gratis-Skipass für Kinder

Bozen – Seit Jahren argumentiert der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) für einen Gratis-Skipass für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr. Mit Freude konnte der VSS feststellen, dass einige Skigebiete, wie die Alpin Arena Schnals, Gröden-Seiser Alm und Kronplatz nun eben diesem Anliegen gefolgt sind und Kinder im Grundschulalter aus den jeweiligen umliegenden Gemeinden kostenlos die Liftanlagen nutzen können.

Die Förderung des Kinder- und Jugendsports ist eines der Hauptanliegen des VSS. In diesem Sinne haben die Vertreter des Verbandes seit mehreren Jahren in Gesprächen mit verschiedenen Seilbahnunternehmern einen kostenlosen Skipass für Kinder unter zwölf Jahre gefordert. Der VSS begrüßt deshalb mit großer Genugtuung, dass einige Skigebiete unseres Landes, darunter Alpin Arena Schnals, Gröden-Seiser Alm und Kronplatz, den Grundschulkindern aus den jeweiligen Gemeinden einen Gratis-Skipass zur Verfügung stellen und möchte sich ausdrücklich dafür bedanken. Besonders die aktuelle schwierige wirtschaftliche Lage, in welcher sich viele Familien befinden, hätte nämlich dazu geführt, dass diese oft den Kindern die Ausübung des Skisports nicht mehr ermöglichen können.

“Die Gesundheit der Kinder und der Zugang zur sportlichen Betätigung muss in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben. Die genannten Skigebiete unterstützen durch den kostenlosen Skipass nicht nur die Familien, sondern ermöglichen den Kindern die Bewegung in der freien Natur.” Der VSS ist auch davon überzeugt, dass durch diese Maßnahme in der Folge eine weit höhere Anzahl an Skisportlern im Jugendbereich sowie deren Eltern, gewonnen werden können und ersucht auch die restlichen Skigebiete unseres Landes diesem Beispiel zu folgen, denn die jungen Skifahrer von Heute sind die Kunden von morgen. „Mit einem kostenlosen Skipass für Kinder wird der Wintersport nachhaltig gefördert und dies wirkt sich langfristig auch positiv auf die Liftbetreiber aus, denn eine Investition in unsere Kinder ist eine Investition in unsere Zukunft“, so VSS-Obmann Günther Andergassen.