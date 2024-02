Weltcup biegt in Winterleiten in die Zielgerade ein

Winterleiten – Vier Weltcups und ein Eliminator wurden in der Saison 2023/2024 ausgetragen. Bei den letzten beiden Rennen spitzt sich der Kampf um den Gesamtweltcup zu. Im Einsitzer der Herren steuert Patrick Pigneter (ITA) auf seinen insgesamt zwölften Gesamtsieg zu, mit bislang vier Saisonsiegen führt der 36-Jährige in der Gesamtwertung mit 485 Punkten, vor Michael Scheikl (AUT/321) und Daniel Gruber (ITA/320). Pigneter reicht am Samstag ein zehnter Platz (36 Punkte) zum vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups, da bei Punktegleichheit die Anzahl der Saisonsiege entscheidet.

Im Einsitzer der Damen zeichnet sich ein spannendes Rennen um Platz drei in der Gesamtwertung ab, zwischen Tina Unterberger (AUT/277), Jenny Castiglioni (ITA/256), Lisa Walch (GER/230) und Nadine Staffler (ITA/224). Juniorenweltmeisterin Riccarda Ruetz (AUT) hat ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung mit 400 Punkten abgesichert, ebenso Seriensiegerin Evelin Lanthaler (ITA/500). Für Lanthaler wäre es der siebte Gesamtsieg in Folge, der achte insgesamt. Seit 26 Weltcuprennen ist die 32-Jährige ungeschlagen, gewinnt sie auch die beiden Rennen am Wochenende würde sie am Sonntag ihren 50. Weltcupsieg feiern. Allzeit-Rekordhalterin Ekaterina Lavrenteva (RUS) hält bei 55 Siegen.

Im Doppelsitzer kommt es beim Finale zum Showdown zwischen Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/470) und Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT/425). Das Zünglein an der Waage könnten dabei Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) sein, die sich erst vor wenigen Tagen bei den Juniorenweltmeisterschaften auf der Winterleiten die Goldmedaille gesichert hatten. Schieben sich Paur/Hofer bei zwei Siegen von Pichler/Edlinger vor Lambacher/Lambacher, dann geht der Gesamtsieg in die Steiermark. Auf der anderen Seite würde Lambacher/Lambacher ein Sieg in den letzten zwei Rennen für die große Kristallkugel reichen.

Das Programm

Freitag, 16.02.2024

9.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Herren

10.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Herren

12.30 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

Samstag, 17.02.2024

9.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

9.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

Sonntag, 18.02.2024

9 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

9.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen und Einsitzer Herren