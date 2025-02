Weltmeister Jorge Martín nach Sturz im Spital

Von: APA/Reuters

Der amtierende MotoGP-Weltmeister Jorge Martín ist beim Wintertest in Sepang in Malaysia am Mittwoch schwer gestürzt. Der Spanier verlor in der zweiten Kurve der Strecke die Kontrolle über seine Aprilia und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Beim Sturz riss sein Visier ab, und er erlitt Brüche am Fuß und an seiner Hand. Trotz des Aufpralls mit dem Kopf war der 27-Jährige ständig bei Bewusstsein. Er wurde ins Nilai-Krankenhaus gebracht.

Laut MotoGP wurde im Krankenhaus eine Fraktur der rechten Hand und Frakturen am linken Fuß diagnostiziert. Die CT- und MRT-Untersuchungen ergaben keine anderen Verletzungen. Der Spanier wird über Nacht im Spital bleiben und am Donnerstag nach Europa zurückfliegen. Dort wird er sich einer Operation an der Hand und am Fuß unterziehen.

2024 gewann Jorge Martín seinen ersten MotoGP-Weltmeistertitel auf einer Ducati von Pramac-Racing. Danach wechselte er zu Aprilia. Das erste Rennen der Saison 2025 ist für den 2. März in Thailand angesetzt.